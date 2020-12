Po týdnu vás znovu čekají dvě utkání v rychlém sledu, navíc spojená s cestováním. Jak to zvládáte?

Jsme především rádi, že nás vláda nechala znovu hrát. Že bychom to fyzicky nezvládali, jsme zatím řešit nemuseli. Čím je člověk starší, tím je to samozřejmě náročnější. Na každém postu ale máme minimálně jedno střídání, takže není problém si navzájem pomoci. Myslím, že nám to spíš vyhovuje. Potřebovali jsme chytit nějaký herní rytmus, a ten nyní máme.

Aktuálně čtyřzápasová vítězná šňůra se určitě promítá do nálady v kabině…

Vítězná série se v kabině určitě podepisuje. Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo tři víkendy za sebou vzít plný počet bodů. To je super. Motivuje nás to do dalších zápasů. Co se týká té nálady, ne že bych byl skeptický, ale zůstávám v tomto směru nohama na zemi. Každá série jednou skončí. Důležité je, aby to bylo co nejdéle. Když se vyhrává, můžete jít do tréninku s čistou hlavou, máte čas pilovat detaily a posouvat se dál. Doufám, že takto budeme pokračovat ještě dlouho.

A vaše očekávání ze zápasů se Zlínem a Karlovarskem?

Prioritou je teď pro nás Zlín, který máme doma. Rozhodně budeme chtít uhájit náš stánek. Ve Varech to určitě nebude jednoduchý zápas. Pro mě jsou spolu s Budějovicemi jedním z aspirantů na titul. Nechci říct, že bychom tam neměli co ztratit. Myslím, že máme na to, hrát s nimi vyrovnanou partii. Uvidíme, v jaké formě zápas oba týmy zastihne. Každopádně bych byl rád, kdybychom nadcházející víkend končili minimálně se čtyřmi body.