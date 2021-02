Slezané se výhrou 3:1 vrátili na šesté místo před sedmé Aero. Aby se tým trenéra Martina Kopa vyhnul předkolu, musí doma porazit Kladno a zároveň doufat, že Ostrava prohraje s pražskými Lvy, na jejichž čtvrtém místě už nemůže poslední dějství nic změnit.

Extraligová tabulka je až před 22. kolem poprvé v ročníku úplná. V jejím středu dělí šestou Ostravu a sedmou Odolena Vodu jediný bod. Matematika pro jeho zlikvidování je pro středočeský tým jasně daná. Vzhledem k tomu, že Ostravané uhráli o jednu výhru víc, musí je Aero na závěr na dálku trumfnout o dva body.

„Pro nás se nic nemění. Víme, že proti Kladnu doma musíme vyhrát, a nejlépe za tři body. Když uhrajeme šesté místo, budeme rádi. Pokud ne, půjdeme ze sedmého a předkolo začneme doma,“ vzhlíží k sobotnímu utkání lodivod letců Martin Kop.

Domácí nezdar Kladna s Ostravou si na Odolce nejen nepřáli, ale také jej nečekali. Navzdory tomu vidí trenér Kop v orlech silného protivníka. „O víkendu doma porazili Ústí, s Ostravou se jim to nepovedlo, ale jinak se určitě zvedají, hrají dobře a lehké to proti nim nebude. Ale to není letos v lize s nikým. Je na nás, abychom potvrdili výkon z Prahy a vyhráli,“ doplnil Martin Kop.

Sobotní krajské derby začne v hale Aera v 18 hodin, sledovat jej lze prostřednictvím přenosu na internetu.