Do startu letní atletické sezony ještě zbývá pár týdnů, ale extraligové týmy už začínají zbrojit. Ambice žen A.C. Tepo Kladno pro soutěž družstev zvýší sprinterka Terezie Táborská ze Sokola Nezhvizdy. Dvojnásobná medailistka z loňského mistrovství Evropy juniorů a účastnice nedávného halového mistrovství světa v Glasgow může startovat na dvou nejkratších tratích, zkušenosti má i se čtyřstovkou.

Terezie Táborská při štafetovém závodě na nedávném HMS v Glasgow | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Hostování osmnáctileté reprezentantky, která začátkem března běžela na šampionátu ve Skotsku rozběh čtvrtkařské štafety, je výsledkem tradiční spolupráce dvou zmíněných klubů a zároveň i součástí závodnické výměny, což je pro tato družstva ze Středočeského kraje výhodné.

„Spolu s Terkou bude v Kladně hostovat i vícebojařka Veronika Nedvědová. Kladno nám zase propůjčí do juniorského celku čtyři atletky. Za Nehvizdy by tak měla závodit například úspěšná běžkyně na středních tratích Radana Lapáčková,“ vyprávěl Tomáš Vojtek, trenér talentované Táborské a předseda atletického oddílu TJ Sokol Nehvizdy.

Výhodná spolupráce v rámci kraje

Spolupráci si pochvaluje i člen výboru A.C. Tepo Kladno a vedoucí družstva žen Jakub Kubálek. „Nemá smysl, aby se v kraji stavěla dvě solidní družstva, když se může postavit jedno silné. Naše juniorky se nyní zařadí pod Nehvizdy, na oplátku se to v kladenské atletice projeví v jiných družstvech. A netýká se to jen mládeže, přesah už to nabralo v dospělé kategorii,“ zmínil.

Vojtek si cenní i toho, že díky spolupráci s Kladnem bude mít Táborská také lepší podmínky na přípravu. „Pro Terezu to bude přínosem i v tom, že si zaběhá s kvalitnější konkurencí než dosud, kdy hostovala v první lize (druhá nejvyšší soutěž-pozn.red.) za Vlašim. V extralize si zvykne na rychlé soupeřky, čímž získá další zkušenosti,“ prohlásil Vojtek o svěřenkyni, pro níž bude letos hlavním cílem probojovat se na juniorské MS v Peru, případně na ME v Římě a nedá se vyloučit ani start na olympiádě.

Výhodou toho, když dva kluby táhnou za jeden provaz, se projevuje i v tom, že někteří kladenští muži pomohou družstvu Nezhvizd v úsilí o postup z krajského přeboru. „Už druhým rokem bude za Sokol závodit a se mnou do toho jdou ještě dva další kluci,“ prozradil Kubálek.