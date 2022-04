Museli vyhrát. Neměli už kam uhnout. Kdyby Kocouři prohráli, tak by vyřazení brali v Příbrami jako hodně špatný aprílový žert. Domácí hráči ale zabrali, poprvé v sérii soupeře přehráli a vyprovodili ho z palubovky hladce ve třech setech. „Neměli co ztratit. Hráli agresivně, odvážně a my jsme s tím nedokázali nic udělat. Kromě koncovky druhého setu,“ přiznalo libero hostů Michael Hadrava.

Trenér Martin Démar po dvou matných výkonech zasáhl do základní šestky a na postu nahrávače místo Dmytra Dolgopolova nasadil mladého Daniela Rosenbauma. „Změna určitě pomohla. Někdy je dobrá a potvrdila se v tomhle případě,“ řekl Jakub Ureš. Příbram na hosty vlétla. Byla lepší na servisu, na příjmu i na bloku. Trenér Aera Martin Kop si musel vybrat oba oddechové časy a přitom úvodní dějství nebylo ani ve své polovině. Odolena našla rytmus až v závěru první sady, nicméně v tu chvíli prohrávala už o deset bodů a stejným rozdílem ji i prohrála.

Průšvih na obzoru. Kocouři lehce podlehli Odolene Vodě a čelí vyřazení

Domácí měli lepší vstup i do druhé sady, ve které si vytvořila až pětibodový náskok. Hosté ale dokázali smazat manko a předvedli nejlepší pasáž v utkání. Ve chvíli, kdy se nadechovali k obratu utkání, je přibrzdil příbramský kouč Martin Démar několika střídáními. Do hry se dostal Dolgopolov s Urešem. Ve vypjaté koncovce se nakonec radovali Kocouři, což se později ukázalo jako zlomový okamžik celého utkání.

Odolena Voda chtěla ještě zvrátit utkání na svou stranu a začátek třetí sady byl v jejím podání hodně nadějný. V polovině sady ale začali o náskok přicházet a Příbram definitivně převzala kontrolu. „Asi jsme moc chtěli, byli jsme svázaní a viděli se v semifinále, což teď musíme napravit a soustředit se na domácí zápas,“ přemítal v hlavě Hadrava, proč jeho tým ztratil vedení. Utkání ovlivnilo i několik výroku rozhodčích, kteří v jednom případě uznali bod, pak ho dali soupeři a po dlouhé debatě nakonec dali hrát celou výměnu znova bez změny skóre.

Odolena Voda přetlačila Kocoury a získala první bod v sérii

„Nerozumím tomu, proč se ve třetím setu asi tři minuty nehrálo po jednom rozhodnutí rozhodčích, absolutně to nechápu a další rozhodnutí rozhodčího, pokud balón při servisu trefí anténku, tak je to podle mě aut, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ naříkal trenér hostů Martin Kop. Odolena Voda se složila a Příbram si hladce dokráčela pro zisk třetího setu a snížení v sérii.

„Věděli jsme, že se jedná o naší poslední šanci a všichni jsme si řekli, že do toho dáme všechno, což se ukázalo. Na utkání jsme byli dobře připravení hlavou, začali jsme lépe podávat, bránit a pak se to projevilo v zápase,“ mínil Ureš. „Nic už nenatrénujeme a musíme se soustředit v hlavě. Vymazat, co se stalo v Příbrami, a koncentrovat se na další zápas,“ uzavřel Hadrava.

Příbram – Odolena Voda 3:0 (15, 24, 19)

Esa: 7:3. Bloky: 8:6. Rozhodčí: Buchar, Činátl. Diváci: 782. Stav série: 1:2.

Příbram: Böhm (8), Trojanowicz (9), Johansen (14), Malaóz (13), Gomes (7), Rosenbaum (3), libero Verasio. Střídali: J. Ureš (1), Dolgopolov (1), Hulpach.

Odolena Voda: Horák (2), Démar (1), Svoboda (12), Carmody (5), Hladík (11), Chevalier (8), libero Hadrava. Střídali: Chancy (2), Shchadilov, Saada.