Po Havlovicích, Brně a dvakrát Praze se v pořadí pátým hostitelem stane Kolín, pro něhož půjde o prověrku před podzimním vstupem do nového ročníku Superligy malého fotbalu. „Myslím, že to bude dobré a přijdou i diváci,“ věří hráč Dynama Kolín Stanislav Rosendorf, mistr světa v malém fotbale do 21 let z Prahy 2018.

Půjde o rekordní Český národní pohár od svého vzniku v roce 2016, protože do Kolína míří šestadvacet mužstev, která se kvalifikovala na základě výsledků v oblastních ligách a pohárech. Po rozdělení do výkonnostních košů je los zařadil do čtyř skupin po čtyřech a dvou po pěti týmech.

Základní skupiny odstartují na čtyřech hřištích v areálu FK Kolín v sobotu v devět hodin ráno, play-off začne ve tři odpoledne a nový šampion bude známý po šesté hodině večer.

Účastníci se utkají o novou originální trofej i nové originální medaile, sady dresů a vybavení Nike pro umístěné týmy a jednotlivce a také finanční podporu pro vítěze Českého národního poháru na EMF EUROCUP. Letos jediný evropský klubový turnaj v malém fotbale se uskuteční od 2. do 6. září 2020 v italském Riccione, probojují se do něj čtyři nejlepší celky z Kolína.

„Jsme v plné síle a snad postoupíme aspoň do evropského poháru. Jelikož se zrušila Liga mistrů, bude to těžší, ale máme na to a těšíme se všichni hodně,“ podotkl Rosendorf. Jeho tým vyhrál podzimní část kolínské první ligy a na konci června ovládl také ligový pohár, když ve finále zdolal 6:2 Real Kolín, v němž Rosendorf donedávna nastupoval.

Ligu mistrů už okusil celek BKMK Topshoes.cz Brno, který Český národní pohár vyhrál předloni na domácím hřišti. „Když někam jedeme, pokaždé máme cíl vyhrát, to ani jinak nejde. Bude to však hrozně těžké a bude úspěch, pokud se dostaneme mezi top trojku,“ uvedl prezident klubu Jaroslav Bobčík.

Do Kolína ovšem neodveze kompletní celek. „Sestava bohužel není nejlepší, kvůli nabitému programu nás potkalo dost zranění,“ litoval Bobčík.

Mezi účastníky letošního ročníku nechybí ani další vítězové Českého národního poháru, historicky první šampioni z celku Gamblers Most okolo reprezentační jedničky Ondřeje Bíra nebo obhájci trofeje Spoje Praha, kteří loni vítězstvím šokovali.

„Myslím, že soupeři z Prahy, kteří minulý rok na poháru byli, asi věděli, co od nás můžou čekat. Pro ostatní týmy jsme však byli úplný nováček, což nám asi pomohlo. Teď to bude těžší, protože na nás budou víc připravení, je to nevýhoda,“ pronesl kapitán Spojů Lukáš Šedivý.

Na obhajobu se svým mužstvem v nadcházejícím ročníku nemyslí. „Chybí nám kluci z Vyšehradu, kteří měli vytvořit jednu pětku. Druhá liga měla už končit, ale kvůli kvůli záležitosti s Covidem-19 se posunula o čtrnáct dní, takže bohužel nemůžou jet. Obhajoba tak není přímo náš cíl, ideálně chceme skončit na bedně, tedy hrát do třetího místa,“ doplnil Šedivý.

Velkou neznámou představují pro soupeře dvě olomoucká mužstva, ovšem stejně tak Český národní pohár pro ně. „Zcela popravdě nevíme, co přesně od toho čekat. Oba týmy, které Olomoucký svaz malého fotbalu na národní pohár vysílá, mají ve svém středu tři hráče, kteří reprezentují pravidelně v Superlize. Na druhou stranu se týmy z Olomouce těchto akcí poslední dobou neúčastnily,“ sdělil gólman Tomáš Zeman ze Sokola Pohořany.

Vedle posledního vicemistra olomoucké ligy reprezentuje Hanáky ještě ligový vítěz Kafki Přerov. „Necháme se překvapit úrovní ostatních. Myslím, že výsledky od čtvrtfinále dále by byly příjemné překvapení a osvěžení vzhledem k tradičním účastníkům,“ dodal Zeman.