V dresu Nymburka debutoval odchovanec Filip Kábrt, který zaznamenal pět bodů. Celkem do utkání zasáhlo hned šest hráčů, kteří prošli nymburskou akademií, po třech na obou stranách. Nejlepšími střelci domácích byli s patnácti body Prewitt a Kovář, za Kolín dal Adam Číž devatenáct bodů a Filip Novotný osmnáct bodů.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel, trenér Nymburka: „Je třeba ocenit Kolín, který zahrál velmi dobře. Proměňoval střely, bojoval a rychle získal sebevědomí. My hledali sami sebe, protože jsme museli nasadit sestavu, kterou jsme předtím nikdy nepoužívali. Museli jsme improvizovat, navíc přemýšlet o tom, jak rozložit síly. Šanci dostali mladí hráči, třeba František Rylich dělá velké pokroky a nebyl jsem nervozní z toho, že má hrát. Odvedl dobrou práci. Snažili jsme se Omara Prewitta a Vojtu Hrubana šetřit, co to jen šlo. Ale když bylo potřeba, tak oba dali důležité body.“

Miroslav Sodoma, trenér Kolína: „Za výsledek i předvedenou hru mým klukům gratuluji a také musím pogratulovat soupeři k celkové výhře v utkání. Bohužel se v závěru projevila jeho ohromná síla. Kdybych měl vypíchnout nějaký jeden základní prvek hry, pak je to útočný doskok. Nymburk nás podle statistik zcela jednoznačně přeskákal a to bylo pro vývoj zápasu nejdůležitější. Dvacet jedna útočných doskoků domácích proti našim deseti je při desetibodovém rozdílu znát. Ostudu jsme neudělali, bojovali jsme až do konce. Přinutili jsme Nymburk, aby celou dobu hrál. Věřím, že už nás nezastaví Covid, protože ve čtyřech měsících sezony jsme hráli teprve třetí soutěžní zápas a to je hrozné. Potřebujeme herní praxi, aby to vypadalo ještě lépe. Kluci mají hlavu nastavenou velice dobře. Ale my vlastně začínáme letos třetí sezonu. Začali jsme v září, pak jsme ´začínali´ v říjnu a v polovině listopadu máme třetí začátek. My vlastně máme třetí sezonu v jedné sezoně a není to vůbec jednoduché. Věřím, že už bude jenom lépe.“

Adam Číž, hráč Kolína: „Když bychom se podívali na konečný výsledek – o deset v Nymburce – vypadá to dobře. Pro nás to byl po opravdu dlouhé době první zápas. Jinak si ale myslím, že to je škoda, protože jsme mohli možná Nymburk nachytat, ačkoliv tomu nikdo moc nevěřil. Domácí měli také díry v sestavě, hráli bez dvou Američanů, před pár dny hráli v Turecku a byli zatavenější. Mohli jsme toho využít trochu líp. To období bez basketbalu bylo strašné. Podle mě jsme měli ze všech týmů nejdelší ´volno´. Vždyť máme odehrané s tímto utkání pouze tři zápasy. Všichni jsme moc rádi, že už můžeme zase hrát basket. Dva týdny jsme byli zavření doma a pak jsme měsíc běhali v zimě po lese.“

Luboš Kovář, hráč Nymburka: „Začátek byl z naší strany úplně příšerný. Nevím, co se stalo. Vypadalo to, jako že se nám nechce hrát nebo že jsme hodně unavení. Postupem jsme se dostávali do tempa. Více jsme běhali do protiútoků, dali jsme nějaké koše a trochu jsme soupeře přehrávali. Nakonec jsme sice stejně poločas prohráli, ale bylo vidět, že se naše hra trochu zlepšila. Do druhého poločasu jsme nastoupili zase o trochu lépe, vytvořili jsme si nějaký drobný náskok. Nedokážu říct proč, ale nedokázali jsme náskok navýšit do vyšších hladin. Za výhru jsme rádi, ale v obraně to nebylo dobré. Pro nás mladé to byla příležitost ukázat se. Ti, kteří hráli více minut v Turecku, byli unavení. Naštěstí jsme je dokázali alespoň trochu nahradit a dopadlo to dobře.“

David Šváb