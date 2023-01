Tentokrát již turnaj vyšel medailově. „Letos mi turnaj výsledkově sednul, ale herně to mohlo být lepší,“ přiznal i přes vítězství mírnou nespokojenost s výkonem.

Před závěrečným kolem, které odehrál s bílými figurkami, měl stejný počet bodů jako soupeř ze Zlínského kraje. Svůj souboj zvládl vítězně a musel čekat na utkání zlínského konkurenta. „Poslední partie byla napínavá. V jeden moment jsem si myslel, že dostanu infarkt, situace nebyla tak jasná,“ netajil své obavy ze zápasu, kterému přihlížel se zatajeným dechem. „Partie ale skončila remízou, což mi zajistilo první místo.“ Po tomto hektickém momentu nezapomněl Němec poděkovat hráči z Ústeckého kraje, který mu k titulu z ODM napomohl.

„Šachově to ode mě nebylo tak dobré, ale měl jsem relativně velké štěstí, že turnaj takto dopadl. Velmi si této zlaté medaile z Olympiády dětí a mládeže cením, ale můj největší úspěch to zřejmě není,“ zhodnotil celý turnaj těsně před květinovým ceremoniálem.

Šachista, jehož vzorem je světová jednička Magnus Carlsen, se rozmluvil i o své přípravě. „Před partií si většinou lehnu do postele a pustím si hudbu. Během samotné partie si pak občas hraju s figurkami, což je uklidňující,” poodhalil. „Na zápasy se předem chystám, taktiku mám vymyšlenou a připravené mám i zahájení. Přemýšlím, jak se partie bude vyvíjet, jestli budu hrát strategicky nebo třeba ostrou pozici. Analyzuji si i soupeře, kdy si projíždím jeho první partie a vidím, kde má silné a slabé stránky. Na ty slabší se pak snažím útočit.“

Ačkoliv spousta lidí šachy mezi sporty neřadí, Jáchym je jiného názoru a oceňuje přítomnost šachů na ODM. „Myslím si, že by sem měly patřit i nějaké logické, duševní sporty. Jsem proto rád, že tu šachy jsou. Troufnu si říct, že se o sport jedná, ale spousta lidí to nechápe. Museli by to zažít na vlastní kůži, kolik času tomu věnujeme.“

Sám trénuje i několik hodin denně. „Trénuju většinou po škole nebo o víkendu. Pokud o víkendu nehraju ligu, tak se tréninku věnuju od devíti do oběda. Po přibližně dvouhodinové pauze se k tréninku ještě na další dvě nebo tři hodiny vrátím.“

V květnu se rozhodl pro změnu klubu. „Přestoupil jsem z Říčan do Moravské Slavie Brno, kde jsem dostal nabídku hrát mužskou extraligu. V té jsme momentálně šestí z dvanácti týmů.“ Právě jeho bývalý klub z Říčan je středočeskou líhní šachistů. „Prakticky celá šachová výprava Středočechů je z Říčan, kde je druhý největší registrovaný klub v republice. Stále tam hraju extraligu mládeže a hostuju za ně i první lize,“ vysvětlil Němec, který kromě šachů hraje rovněž ragby a dříve závodně plaval.

V mužské kategorii se nyní chystá na mistrovství Evropy jednotlivců do Srbska. Na ODM ale jeho program zdaleka nekončí. Ve středu hodlá podpořit hokejisty, ve čtvrtek se představí v soutěži družstev v bleskovém šachu. „Na bleskový šach se těším, i pro diváky je díky rychlosti atraktivnější,“ dodal.

Autor: Martin Dřevínek