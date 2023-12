Poslední sobota v roce patří už osmému ročníku Kelského biatlonu. Několik stovek účastníků si zazávodí v netradičním „suchém“ pojetí jednoho z nejoblíbenějších zimních sportů současnosti.

Kelský biatlon | Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Pořadatelé, kteří jsou připravení na tři stovky běžců, vyhlásili také pro letošní rok šest kategorií – děti a mládež od šesti do osmnácti let, ženy, muži, ženy a muži nad 55 let a družstva dospělých.

Dospělé závodníky čeká s povinnými hůlkami (ale bez lyží) trasa zhruba sedm kilometru dlouhá, mládežníci absolvují o něco zkrácenou část. Zázemím závodu je sportovní areál TJ Kly. Intervalový způsob startování zde začne v 9.30 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno na 15.30.

Stejně jako v uplynulých letech budou závodníci z kategorie mužů bonifikováni nebo penalizováni na základě své váhy. Za každý kilogram váhy nad osmdesát kilogramů se jim z výsledného času odečte deset vteřin, lehčí běžci si naopak za každé kilo pod hranici osmdesáti kilogramů deset vteřin přičtou.

Na účastníky čeká v průběhu závodu několik stanovišť s tradičními i méně obvyklými úkoly. Kromě dvou zastávek na střelnici, vleže a vestoje, budou muset absolvovat také vědomostní test ze sportovní oblasti, dřeping, pití svařáku či grogu a pití piva nebo vína. Za každý nesplněný úkol přitom budou běžci časově penalizováni, v případě vynechání jim dokonce hrozí diskvalifikace.

Startovné pro ty, kteří se registrují na místě (on line přihlášky jsou již uzavřené), činí 300 korun pro dospělé, pro mládež je zdarma.

Další podrobnosti na www.kelskybiatlon.cz.