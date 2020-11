„Jedná se o turnaj o titul mistra světa WAKO, což je nejlepší asociace v mé disciplíně,“ přiblížil Kozubovský akci, která pro něj bude první od květnové účasti v Oktagon underground.

V rámci turnaje na podporu restartu bojových umění po první koronavirové stopce tehdy absolvoval s bilancí výhry a porážky dvě utkání během dvou týdnů. Tentokrát jich může být až šest v rozmezí pouhých dvou dnů, každý na tři kola po dvou minutách. „Bude to náročné, ale zvládnout se to dá,“ řekl reprezentant Pitbull Gymu.

Několikanásobný mistr republiky v Muay Thai i K1 se ve váhové kategorii do 86 kilogramů předem nesoustředí na konkrétního soupeře, první mu bude teprve nalosován. V sázce bude kromě mistrovského pásu také finanční odměna. Vítěz každé z kategorií mezi dospělými získá i finanční prémii ve výši pěti set eur.

„Těším se, bude to takový křest ohněm do další sezony. Dám do toho vše. Ať to dopadne, jak to dopadne, hodlám zápasit, jak to jen půjde, vydrží-li zdraví,“ říká o svých ambicích a přiznává, že příprava nebyla zrovna ideální. Nejdříve podle svých slov dával do kupy některá svá zranění, později tréninky omezila koronavirová opatření. K běžnému stavu se přiblížil teprve nedávno.

„S Matějem se připravujeme, jak se dá. Teď už samozřejmě mají profesionálové možnost trénovat v normálních podmínkách, i když je to trochu omezené sparing partnery, protože oddíly pro amatéry jsou zatím zavřené,“ popsal trenér Luboš Šuda, který kromě Matěje připravuje také Romana Kracíka a Antonia Polychronidise na prosincový galavečer profesionálního boxu a K1 v Lucerně. „Doufejme, že se situace kolem covidu nezhorší a vše proběhne,“ přeje si bývalý šampion kickboxu i profiboxu Šuda ze všeho nejvíc.

Na nejprestižnější světový turnaj K1 mezi amatéry se do české metropole registrovalo okolo stovky borců z osmi zemí. A to ještě kvůli aktuální covidové situaci chybí tradičně početné výpravy z Ruska, Běloruska, Polska či Ukrajiny.

Pořadatelé a účastníci musí po celou dobu konání dbát na přísná opatření, kterou jsou podmínkou pro udělení výjimky z platného zákazu pořádání sportovních akcí. Do hotelové „bubliny“ se kromě zápasníků dostane už jen nezbytný počet členů realizačního týmu.

„Ve čtvrtek se za na námi na hotelu zavřou dveře a areál nesmíme opustit až do konce turnaje,“ potvrdil Kozubovský. Zápasy se pochopitelně uskuteční bez přítomnosti diváků, dění mohou sledovat prostřednictvím volně dostupného live stream na internetu. Finálové souboje uvede televizní stanice Sport 5.