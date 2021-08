"První kola jsou pro všechny týmy trošku nevyzpytatelná, protože neví, co od sebe mohou očekávat. Nám se však podařilo Liberec v prvním poločase zaskočit nasazením, krásnými kombinacemi a brankami a výbornou obranou," popsal trenér Mělníka Jakub Němec, co předcházelo podle něj zaslouženému přestávkovému vedení o dvě branky.

To po změně stran ještě navýšily dva proměněné brejky. Za stavu 1:5 se ale hostující tým podle jeho kouče uchýlil k pasivní hře, za kterou jej soupeř potrestal. "Zkušený tým by takový zápas měl už mít pod kontrolou a dohrát to s balonem. My jsme si ale asi začali myslet, že je hotovo a Liberci se podařilo nás hlavně v powerplay dostat pod velký tlak," pokáral hráče Němec, který byl na druhou stranu rád, že v závěru zůstalo i s dávkou štěstí pouze u dvou inkasovaných gólů.

"Takový zápas ztratit, by bylo trestuhodné. Celkově však musíme být spokojeni s důležitým vítěztvím na úvod soutěže, zejména z haly tak těžkého soupeře. Myslím, že mnoho týmů z Liberce body vozit nebude," převládla nakonec spokojenost s cenným výsledkem.

Speciální zápas odehrál pod Ještědem Dominik Zdržálek, autor prvního gólu Mělníka v ročníku právě v Liberci působil před návratem na soutok. "Jeli jsme do Liberce s respektem, protože velmi dobře posílili a dělají tam futsal dobře. My ale zároveň máme jasný cíl být nejhůř šestí, takže jsme jeli vyhrát. Jsem moc rád, že jsme to kromě posledních pěti minut, kdy jsme byli pod tlakem, zvládli na jednicku. Liberec jsme jinak celý zápas téměř k ničemu nepustili a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem," hodnotil duel. Proti nedávným spoluhráčům si naopak nezahrál Novotný, který v mělnické sestavě chyběl.

Liberecký trenér Karel Vrabec litoval gólů inkasovaných v 6. a 8. minutě. "Utkání se mi hodnotí velmi těžce. Myslím si, že se nám povedl vstup do zápasu. Byla tam chuť a nasazení, ale poté nás srazily dva góly Mělníku. Utkání jsme si prohráli sami a to kvůli neproměňování našich šancí. Místo toho, abychom v poločase vedli, jsme prohrávali a potom už se nám hrálo těžko, když jsme celý druhý poločas museli dotahovat.“

FTZS Liberec - Olympik Mělník 3:5 (1:3)

Branky: 12. Žampa (Baran), 37. Žoček (Vobořil), 39. Vobořil (Jelínek) – 6. Zdržálek (Vokoun), 8. Vokoun (Gabčo), 15. Gabčo, 31. Vokoun (Zdržálek), 34. Gabčo. Rozhodčí: Nagy, Čurda. ŽK: 2:1. ČK: 35. Kalabis (ME). Diváci: 180. Olympik: Žežulka (Šanda) - Gabčo, Nedostup, Zdržálek, Lehner, Šmejkal, Vokoun, Kalabis, Babovák, Nečas.