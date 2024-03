Příprava na nový ročník byla odstartována. Mělnická stáj Carpek Service absolvovala v pátek na mosteckém autodromu první testovací den před sezonou 2024. V akci se ukázali nejen nové posily David Dziwok s Filipem Bartošem, ale také šéf stáje Tomáš Pekař. Ten navíc kromě Clia usedl i do vozu Cupra Leon Competicón TCR, který mu zapůjčil Petr Čížek.

Tomáš Pekař a jeho tým Carpek Service zahájili přípravu před novou sezonou 2024 | Foto: Carpek Service

"Bylo to skvělé. Objednali jsme si trať a pozvali jsme také některé z našich přátel. Po dráze proto jezdilo zhruba 10 aut, což ale není velké číslo. Navíc nám vyšlo i počasí. Zejména ráno sice byla trochu zima, jinak ale svítilo slunce. Šlo tedy o ideální podmínky pro testování," popisuje Pekař první letošní den svého týmu na závodní dráze.

Trojnásobný šampion seriálu Clio Cup Central Europe se během dne věnoval především jízdám za volantem svého Renaultu Clio páté generace, se kterým chce letos zaútočit na další titul v seriálu ESET Cup a rovněž absolvovat vybrané podniky v prestižní Clio Cup Series.

"Hlavním cílem bylo dostat se po zimní přestávce zpět do rytmu a zajíždět konstantně rychlé časy. Právě na to jsme se hodně zaměřovali. Snažili jsme se co nejvíce simulovat závodní podmínky. To znamenalo, že jsme se pouštěli do zhruba třicetiminutových jízd a během nich jsme se snažili nejenom vymáčknout z vozu maximum a zajíždět co nejrychlejší časy, ale také dělat co nejméně chyb. Měli jsme k dispozici telemetrii i video a na základě toho jsme zkoušeli různé věci," přibližuje svůj testovací program.

Carpek zaútočí na další úspěch v Eset Cupu. K Pekařovi se připojí mladá krev

Současně se ale Pekař tak trochu vrátil do minulosti. Po delší době se totiž svezl i s Cliem čtvrté generace, se kterou v minulosti dosáhl velkého množství úspěchů. "Bylo potřeba zkontrolovat, jestli po zimní údržbě vše funguje. Čtyřka je trochu rychlejší než pětka, takže mi trvalo pár kol, než jsem se na ni znovu adaptoval. Chování tohoto auta je jiné. Jel jsem s ní zkrátka po delší době, takže už jsem si odvykl," přiznává.

Mělnický jezdec ovšem nepiloval pouze svou vlastní formu. Věnoval se totiž také Davidu Dziwokovi s Filipem Bartošem. Tito dva talentovaní mladíci letos budou pravidelně účinkovat v ESET Cupu spolu s Pekařem.

"S oběma jsem se svezl v autě, jako řidič i jako spolujezdec. Komunikovali jsme přes interkom a mohli tak rozebírat jízdu přímo na trati. O přestávkách jsme se pak věnovali videu a telemetrii. Takto jsme se navzájem posouvali dopředu," říká Pekař, kterému oba jeho svěřenci udělali radost.

"Jsem s nimi spokojen. Oba poslouchají, co jim říkáme a chovají se dobře k celému týmu. U všeho byli i jejich tatínci, kteří tuto dobrou atmosféru jenom podpořili. Je důležité, když v týmu panuje pozitivní nálada a korektní vztahy. Něco takového vám jenom přidá na chuti do závodění," říká.

Pět kol s TCR

Během pátku se Tomáš Pekař neproháněl po Autodromu Most jenom ve vozech Renault Clio. Na pět kol si totiž mohl vyzkoušet i Cupru Leon Competición TCR. Umožnil mu to Petr Čížek. Účastník seriálu TCR Eastern Europe, který se testu účastnil se svým týmem EXPRES AUTO, daroval Pekařovi svezení k jeho nedávným 40. narozeninám.

"Svézt se s vozem TCR je vždy příjemné, takže jsem do něj po delší opět rád usedl. Děkuji Petrovi za hezký dárek," potěšilo ho Čížkovo gesto.

Připomeňme, že závody TCR nejsou pro Pekaře cizím prostředím. V letech 2019 a 2021 jsme i jeho mohli vídat v TCR Eastern Europe, nejprve s Renaultem Mégane a poté se starší generací Cupry Leon. Nejvíce zazářil v sezoně 2021, ve které vybojoval titul vicemistra. Na konto si připsal dohromady pět vítězství, s nimiž mu ještě dnes patří v historické tabulce třetí místo, o které se dělí s Maťem Homolou.

Před touto dvojicí se nacházejí pouze Srbové Dušan Borković (8) a Milovan Vesnić (6). I Petr Čížek je v týmu Carpek Service známou tváří. V roce 2017 totiž závodil v sériích ESET Cup a Clio Cup Central Europe s vozem zapůjčeným právě od mělnického týmu.

Přípravy týmu Carpek Service před novou sezonou tímto nekončí: "V úterý 19. března budeme v Mostě testovat znovu. Pokud by měl například někdo z ESET Cupu zájem, může se k nám opět připojit," uzavírá Pekař.