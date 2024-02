Bude to v úterý 20. února skutečné atletické divadlo. Mítink Hvězdy v Nehvizdech, který patří do série World Athletics Indoor Tour se stříbrným puncem, dostojí svému jménu. Do tělocvičny základní školy ve středočeském městysu dorazí persony současné atletiky.

Koulař Tomáš Staněk by rád usiloval o páté vítězství na tomto mítinku, ale nebude to mít vůbec snadné. Ne že by měl špatnou formu. Letos na Czech Indoor Gala v Ostravě poslal náčiní do vzdálenosti 21,33 metru a na nedávném mítinku ve francouzském Liévin zapsal jen o centimetr méně.

V sobotu na mistrovství ČR v Ostravě zaznamenal nejdelší pokus v druhé sérii, kdy koule dopadla na značku 20,73. K tomu český rekordman přidal ještě další dva vrhy za 20,50 a neohroženě si dokráčel pro svůj šestý halový titul.

I když si věří na delší vrhy, soupeři v Nehvizdech budou velice zdatní. Tím největším je Tom Walsh. Novozélanďan, který je držitelem famózního oceánského rekordu 22,90, už několik týdnů sídlí právě v Nehvizdech, takže měl možnost si vyzkoušet tamní kruh.

Do třetice všeho dobrého

„Na závod se opravdu těším. Od Czech Indoor Gala jsem závodil dvakrát, takže pro mě je sezona už v plném proudu. Doufám, že předvedeme daleké pokusy a diváci se budou bavit,“ vyprávěl Walsh, který bude chtít Staňkovi oplatit porážku z ostravského mítinku.

Ale k tomu už vlastně došlo. „Tomáše jsem pak porazil ve Francii, takže to teď bude do třetice všeho dobrého,“ usmíval se novozélandský silák. „Doufám, že předvedeme pěknou show, a atletičtí fanoušci vytvoří báječnou atmosféru,“ přál si dvakrát bronzový z olympijských her a mistr světa z haly i pod širým nebem.

Jinak na poslední chvíli odpadly některé ohlášené hvězdy. Týká se to především italské dvojice. „Zane Weir se zranil a Leonardo Fabri si hodil kouli na nohu a čeká, jak dopadne rentgen. Jamajčanovi Rajindrovi Campbellovi zase na letišti zabavili pas a vrátí mu ho až den po závodě,“ počítal ztráty ředitel mítinku Tomáš Vojtek.

Nadšený je však z Walshe. „Pozorovat ho, je něco neuvěřitelného. Koule dopadne skoro každým vrhem bez přešlapu na dvaadvacet metrů,“ líčil. Své postřehy prozradil i ze sledování hvězdy skoku do výšky. „Když Sanghyeok Woo přeskakuje 225 centimetrů, tak se při tom usmívá.“

Korejský atlet loni vyhrál finále Diamantové ligy, letos skočil v Hustopečích 233 a před dvěma roky se tam dostal ještě o tři centimetry výš, což je jeho osobní rekord. V Nehvizdech nebude chybět vítěz tří posledních ročníků Thomas Carmoy z Belgie. Diváci se mohou těšit i na halového mistra Evropy Douwe Amelse z Nizozemska a Mexičany Erika Portilla a Edgara Riveru.

Štefela do Nehvizd nedorazí

Bohužel i ve výšce hlásí Vojtek ztráty. Ty se týkají domácích skokanů. Chybět bude domácí jednička Jan Štefela, který letos dvakrát skočil 230 centimetrů, a také Marek Bahník. Oba nejsou zdravotně fit.

Velmi kvalitní bude soutěž koulařek se dvěma „dvacetimetrovými“ ženami. Jednou z nich je Kanaďanka Sarah Mittonová, která se může pyšnit národním rekordem 20,24 metru.

Jessica Schilderová z Nizozemska si o víkendu zlepšila osobák dokonce na 20,31, což je rovněž rekordní počin.