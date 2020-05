Kozubovský v Oktagon underground končí, od přemožitele ale slyšel chválu

Po dvou týdnech se vrátil do projektu Oktagon underground, duel s občasným tréninkovým parťákem Leo Brichtou ale pro kralupského bojovníka Muay Thai Matěje Kozubovského nedopadl tak dobře jako předešlý s Jankou. Po oboustranně tvrdém a fyzicky náročném boji postoupil do finále české části pyramidy váhové kategorie do osmdesáti kilogramů soupeř.

Matěj Kozubovský (vpravo) při utkání Souboje titánů. | Foto: Archiv Matěje Kozubovského