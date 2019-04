Klatovy – Dvojí zastoupení měl kralupský basketbal na prestižním Easter Cupu. Sedmý ročník mezinárodního mládežnického turnaje se o prodlouženém velikonočním víkendu odehrál v deseti halách a tělocvičnách v Klatovech.

Zápas basketbalového turnaje Easter Cup v Klatovech kategorie U12 dívky BK Klatovy (bílé) - Sokol Nusle. | Foto: Deník / Kilián Milan

Hráčky BK Junior do čtrnácti let obsadily v konkurenci dalších dvanácti týmů konečné deváté místo, když ze základní skupiny nepostoupily do závěrečných bojů o medaile trochu smolně jen kvůli horšímu skóre. Na kontě ale měly třeba i skalp nakonec třetího Bayernu.