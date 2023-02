To potvrdila vedoucí krasobruslařského oddílu v Kralupech Simona Majrychová, která se na pořádání jedné z největších kralupských soutěží podílí řadu let. „V případě, že bychom přijali všechny pozvánky, soutěž by trvala několik dní," uvedla pořadatelka. Jednalo se v historii soutěže o nejvyšší počet přihlášených.

Ačkoliv konkurence byla veliká, domácím závodnicích přinesl 46. ročník soutěže celkem devět medailí, z toho tři zlaté. Ve výkonnostních kategoriích „B“ získaly kralupské krasobruslařky pět cenných kovů: zlaté medaile dostaly na krk Ella Havlínová (Nováčci mladší B) a Veronika Pospíšilová (Nováčci starší B), medaile odlesku stříbrného se zatřpytily na hrudích Michaeli Kovářové (Juniorky B) a Anny Novákové (Nováčci mladší B). Bronz získala Soňa Novotná (Žačky nejmladší B).

V závodech výkonnostní kategorie „C“ zvítězila Hana Čochnářová (Nováčci mladší C), stříbrnou medaili si vyjela Amálie Kolcová (Nováčci mladší C).

Ve speciální kategorii dospělých (Adult prvky) brala stříbro domácí Ivana Jurkaninová a bronz Kateřina Hollá.

TJ Kralupy nad Vltavou, oddíl krasobruslení – výsledky domácích závodnic:

ZÁVODY VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE „B“

Přípravka MINI (24 závodnic) 18. Kučerová Kamila

Přípravka STŘEDNÍ (19 závodnic) 04. Kratochvílová Alžběta 06. Gree Natálie 08. Pecherová Sofie

Juniorky B (10 závodnic) 02. Kovářová Michaela 04. Kopecká Alexandra 07. Kimličková Adéla

Nováčci mladší B (7 závodnic) 01. Havlínová Ella 02. Nováková Anna

Žačky nejmladší B (16 závodnic) 03. Novotná Soňa 08. Juříčková Lucie 09. Šlehoferová Emílie 11. Pospíšilová Zuzana

Nováčci starší B (7 závodnic) 01. Pospíšilová Veronika

Žačky mladší B. (18 závodnic) 05. Kohmová Veronika 07. Liemannová Dora

Žačky B (17 závodnic) 14. Disha Ester 16. Dandová Anna



ZÁVODY VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE „C“

Nováčci mladší C (18 závodnic) 01. Čochnářová Hana 02. Kolcová Amálie 04. Kulhavá Elen 05. Foret Lia 09. Skalová Anděla Nováčci starší C (15 závodnic) 04. Iblová Sofie Žačky nejmladší C (16 závodnic) 12. Urbanová Jana

Žačky mladší C (16 závodnic) 04. Juříčková Eliška

Žačky C (18 závodnic) 05. Višteinová Rosálie 09. Pavlíčková Liliana 10. Tichá Lucie



Seniorské závody:

Adult A (17 závodnic) bez účasti domácích

Adult B (7 závodnic) 04. Blanárová Dominika

Adult – prvky (9 závodnic) 02. Jurkaninová Ivana 03. Hollá Kateřina 04. Lašová Viktorie