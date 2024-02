Město na Vltavě se na celý den znovu stane krasobruslařským centrem republiky. Kralupská klička, prestižní závod, se vrací s novým ročníkem. Talentované závodnice z celé republiky se utkají o medaile v novém systému hodnocení.

Domácí oddíl TJ Krasobruslení Kralupy nad Vltavou se poctivě připravuje na své sezonní finále - 47. ročník Kralupské kličky. | Foto: Jiří Valtera

V sobota 17. února se na zimním stadionu v Kralupech uskuteční jeden z nejstarších městských sportovních podniků. Kralupskou kličku čeká už 47. ročník, za bezmála půl století si získala jméno po celé zemi.

Loni k pořadateli, domácímu krasobruslařskému oddílu TJ Kralupy, dorazilo rekordních 350 přihlášek. Do závodu pak před kamerami tří televizních štábů včetně České televize zasáhlo 225 soutěžících z padesáti oddílů. Kralupské závodnice získaly devět cenných kovů: tři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové.

Další trenérská změna v Kralupech. Příhoda out, tým má oživit Antončík

„V tuto chvíli máme 34 děvčat, a pokud nenastanou nemoci, zranění, počítáme, že se domácího závodu zúčastní všechny, včetně úplných začátečnic, které jsme do oddílu vybrali z řad Školy bruslení a Kličkou by se měla otevřít jejich závodní kariéra. Samozřejmě, že každá trenérka by nejraději viděla svojí svěřenkyni na ,bedně, ale to nejde. Přesto máme horká želízka a budeme jim držet palce, aby jim ambice vyšly. Jsem v tomhle trochu pověrčivá a nerada předem prozrazuji kdo a na jakém umístění by se měl blýsknout,“ uvedla k šancím krasobruslařek domácího týmu šéftrenérka oddílu Simona Majrychová.

Rekordní návštěva na florbale v Kralupech, gólové hody rozhodlo až prodloužení

Novinkou závodu bude jiná forma hodnocení jednotlivých výkonů závodnic. „Letos bude rozhodování formou ISU SH - bez kamer, což je rozhodování přes počítače, stejné jako vidíme na mistrovstvích Evropy či světa, pouze s výjimkou, že nejsou přítomné kamery pro možnost opakování, takže takové OBO přes počítače. Hlavní výhoda tohoto systému je, že těsně po dojetí závodníka je k dispozici aktuální pořadí, které můžou všichni vidět na velkoplošné televizi anebo přímo ve svém mobilu,“ upřesnila Majrychová.

Roční snaha nadšených pořadatelů i natěšených závodnic bude „nasvícena“ na kralupské ledové ploše a kolem ní třetí únorovou sobotu od časných ranních hodin. Vstupné na sport snoubící se s uměním je zdarma.

Zdroj: Youtube

Zdroj: TJ Kralupy

Autor: Jindřich KOHM