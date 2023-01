O celkem čtyři body rozšířil své hráčské konto Kristian Malík, když dvakrát vyrovnal a dvěma asistencemi vybídl ke skórování spoluhráče. Nájezdovou loterii rozhodl Marek Čejka. Dvěma chycenými nájezdy zastavil slánské střelce brankář Jan Blaho.

Vlčí smečka vstoupila do zápasu velmi aktivně, a než se slánští soupeři na úzkém kralupském hřišti rozkoukali, vedla o dva góly. Nejprve za záda hostujícího brankáře zapadla střela z poloviny pole a gól byl nakonec zapsán obránci Brožovi, pro kterého se jednalo o premiérovou trefu v sezoně, na kterou o minutu později navázal Krahulec, jenž vytěžil branku díky dobrému forčekingu Mazánka.

Vstřelené góly přeřadily tempo zápasu na vyšší stupeň, ve kterém nebyla nouze o šance na obou stranách. Hostující Barakudy nezůstaly nic dlužny své pověsti ofenzivního týmu, jelikož stejně rychle jako inkasovaly, tak rychle také srovnaly. Nejprve se prosadil Martinovský, aby na něj zkraje 15. minuty navázal hostující kapitán Richtr a vyrovnal skóre první třetiny.

Začátek druhé třetiny zastihl domácí družstvo nekoncentrované, neboť hostující Sachr skóroval v oslabení. Jediný, kdo z toho mohl mít škodolibou radost, byl domácí pokladník, neboť za to jsou ve vlčí smečce pokuty. Domácí však využili přesilovou hru, ve které po asistenci Malíka srovnal skóre Jan Suk, a zapsal tak jubilejní 30. bod v sezoně.

Od té doby začala útočná přetahovaná, kterou si slušně zaplněné publikum užívalo. Linhart posunul hosty do vedení, aby jej o necelých čtyřicet pět vteřin smazal skórující Malík, jeho střela zapadla přímo k levé tyči. Během 27. minuty přišly dva krátké direkty Barakud, kdy se krátce po sobě prosadili Reymar a všudybyl Šťovíček.

Co však hostující hráči zaseli, to také sklidili. Nejdříve na rozdíl jediné branky snížil Řehák svou dělovkou, která skončila v horním rohu slánské bránky společně s trestem hostujícího hráče, aby Malík ve 32. minutě zápasu vyrovnal. Přesto po druhé siréně odcházeli do šatny spokojenější slánští florbalisté, neboť jim Chadima přiřknul vedení v poslední minutě druhé hrací části.

Třetí dějství tak slibovalo zajímavou zaplétku. Spoluautorem zápasového dění se stal domácí Husťák, který srovnal na 7:7 po nezištné Urbanově přihráce na střed hřiště. Nutno podotknout, že Urban krátce předtím předvedl ryzí sprint vedoucí k podpoře útoku, po které následoval srovnávací gól. Na konci 56. minuty rozveselil skórující Michálek, který naplnil přísloví o přítomnosti ve správném čase na správném místě, neboť jeho úspěšná clona a odraz od urostlého těla usměrnily Sukův střelecký pokus. Tříbodové vítězství přesto v Kralupech nezůstalo, neboť zápas srovnal necelé dvě minuty před koncem Radek Šťovíček.

Poprvé v divizní historii tak kralupští fanoušci viděli nejen pětiminutové prodloužení, které neurčilo vítěze, ale rovnou také dovednostní disciplínu v podání samostatných nájezdů. Po úvodních třech sériích panoval nerozhodný čas 1:1 a následovala tak “náhlá smrt”. V tom uspěl domácí střelec Čejka, jehož branka se nakonec ukázala jako vítězná. Čejka tak zapsal 30. branku v sezoně a společně s brankářem Blahem, který vynuloval hostující střelce, se obě předsezonní posily staly rozhodujícím faktorem nakonec vítězného zápasu.

Po první výhře v kalendářním roce Kralupští zůstávají na děleném třetím místě divizní tabulky a stále jsou tak součástí bojů o play-up. Další zápas je čeká v neděli na horké ústecké půdě.

FILIP JANOUCH