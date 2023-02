„Šestačtyřicátý ročník Kralupské Kličky začíná rekordním počtem přihlášek - 339 závodníků z padesáti oddílů z celé České republiky. Podle dostupných informací je to historicky rekordní počet přihlášených soutěžících na jeden závod jak v Čechách, tak i na Moravě," konstatuje předseda Josef Majrych.

„Pro nás a naše město Kralupy nad Vltavou je to vizitka, že to asi děláme dobře. O Kralupech se ví, že tam mají pár bláznů, kteří to organizují, mají tam super ceny a zázemí. A za to velký dík, jak městu, tak Kralupské sportovní, všem sponzorům a drobným dárcům z řad kralupských podnikatelů a občanů,“ dodává Josef Majrych, mimochodem akademický sochař.

Těšit jej může, že situace v kralupském krasobruslařském oddílu je po covidových restrikcích a roztočené inflační spirále s energiemi momentálně klidná a stabilizovaná.

Samotný závod je otevřený všem, žádné vstupné zde není vybíráno. Diváci se tak mohou přijít potěšit výkony dětí ve sportovní disciplíně, která splývá s uměním – hudba, tanec, móda a elegance jsou nedílnou součástí krasobruslení.

Kadet, salchow, toeloop, rittberger, flip, lutz i axel - všechny skoky z krasobruslařského repertoáru bude možné spatřit naživo v rámci 46. ročníku Kralupské kličky. A některé i ve více rotacích. Pořadatelé do ochozů zimního stadionu v Kralupech srdečně zvou. Nabitý program začne v sobotu 25. února od časných ranních hodin.

