Největší mládežnický turnaj světa, Gothia Innebandy Cup, měl letos opět kralupské zastoupení. Dorostenečtí florbalisté Wolves skončili v semifinále play-off B, ve kterém nakonec obsadili třetí místo.

Dorostenci Kraulupy Wolves na turnaji ve Švédsku | Foto: Kralupy Wolves

Druhý lednový den, autobus, potom trajekt směrem na sever. Kralupským dorostencům už známé kulisy, kterými doputovali do Švédska, na největší mládežnický turnaj na světě. Svěřenci trenéra Malíka vyfasovali těžkou skupinu se čtyřmi švédskými soupeři, slibovala zajímavá měření sil.

Vstup do turnaje ale znamenal ostré vystřízlivění - porážka 0:5 od Växjö, hrajícího nejvyšší švédskou mládežnickou soutěž. O to razantněji mladí Vlci nastoupili do druhého zápasu, ve kterém smetli nemilosrdně 6:1 jiný švédský tým, Landvetter IBK Wings. Tři body a jedna výhra, vyrovnané skóre 6:6, to byly slušné vyhlídky do druhého hracího dne.

Těžká šichta s vítězným koncem. Vlci si výhrou zajistili účast v play-up

Ten v úvodu kopíroval dění z prvního zápasu na turnaji. Soupeř z Warbergu, dalšího týmu elitní švédské dorostenecké soutěže, přehrál kralupské dorostence 6:1. Poslední zápas ve skupině opět nabídl vyrovnané měření sil a těsnou prohru 1:2 se švédským rivalem a jedním z družstev, které na turnaj vyslal jinak superligový Jönköpings. Jediná výhra v základní skupině odsoudila Kralupy do play-off B.

Cesta neelitním pavoukem ovšem nabídla úplně jinou jízdu než základní skupina. Třízápasová vítězná šňůra dostala dorostence až do semifinále. Nervy drásající zápas se švédskou Frölundou skončil nejtěsnějším vítězstvím Kralup v poměru 7:6. Další zápas rozhodnuly dokonce až nájezdy. Boj s Skoghalls IBK skončil v základní hrací době nerozhodně, o postupu Středočechů rozhodl kapitán Josef Brtník.

Šilerův snový návrat. Talent z Neratovic už pálí za Spartu, uvedl se v Anglii

Mezi nejlepší čtveřici ve své kategorii play-off B poslala Vlky vítězná přetahovaná s Jičínem. Souboj dvou českých týmů v pokročilé fázi turnaje skončil 6:5. Stopku kralupským borcům vystavil až tým KFUM Jönköping, budoucí vítěz play-off B. Drsná lekce z produktivity a prohra 1:10 byly krutým loučením s turnajem. Konec mezi čtyřmi nejlepšími týmy a pomyslný bronz v play-off B bylo vynikající reprezentací kralupského florbalu.

Pozitivně účast vidí také trenér týmu a šéftrenér mládeže Kristián Malík: "Celý tým se do turnaje dostával pozvolna. V těžké skupině jsme vyhráli pouze jednou, zato v play-off B se nám dařilo. Díky připravenosti hráčů i brankářů jsme vybojovali semifinále, kde jsme nakonec vypadli s vítězem celého play-off B.”