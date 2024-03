Až poslední možné utkání rozhodne o postupujícím v série semifinále play-up mezi florbalisty Kralup Wolves a Gorily Plzeň. O víkendu oba týmy znovu vyhrály po jednom utkání. Vlci v sobotu 9:7, Gorily o den později 7:5. Za stavu 2:2 se série dočká rozuzlení ve středu večer v Plzni.

Florbalisté Kralupy Wolves během vítězného domácího utkání s Chomutovem B (18:4) | Foto: Rostislav Smolej

Sobotní utkání, které hostil azyl v Rudné, nabídlo neuvěřitelnou podívanou a obrovský příběh kralupského dotahování. Hosté šli do rychlého vedení poté, co se prosadil nebezpečný tandem prvního útoku, Nicklas a Hlinovský. Domácí rychle reagovali, když jejich prapor zvedl kapitán Adam Kozel, to však bylo do konce úvodní hrací části z kralupské ofenzivy všechno. Přestože se domácí brankář Blaho překonával a předváděl neuvěřitelné zákroky ve svém brankovišti, překonal ho dvakrát plzeňský útočník Surák, když využil dvě nabídnuté přesilovky.

Souboj slávistů pro zkušenějšího. Hunalův tým na jaře ani podruhé neinkasoval

Do prostřední části vstoupili Vlci s mnohem tvrdším a odhodlanějším herním projevem, což přineslo kýžené gólové ovoce. V 25. minutě snížil Jakub Manek a když o čtyři minuty později skórovali během jedné minuty Malík a opět Manek, bylo vyrovnáno. Vlků v tu dobu bylo plné hřiště, jiskřilo se a oba týmy předváděly líbivé útočné výpady. Oba brankáře se činili a když podruhé v zápase skóroval Hlinovský, opět bylo veselo na plzeňské straně. Ze strany domácích to ovšem nebylo vše a Husťák vyrovnal, čímž určil nerozhodné skóre po druhé hrací části.

Do poslední třetiny Kralupy doslova vlétly a hned po dvanácti odehraných vteřinách se podruhé v zápase trefil Malík. Hostující Torma se zkušenostmi ze superligy sice našel odpověď, potom ovšem přišly tři kralupské góly v řadě!

Odolka nezískala na úvod čtvrtfinále ani set, těsné koncovky vyzněly pro Kladno

Nejprve úspěšně zakončil přečíslení Jan Suk, když ho ke skórování vybídl obránce Kocourek. Následně všechny pavučiny vymetla rána Jakuba Hájka. A když už na 9:6 zvýšil svým druhým gólem Husťák, bylo v kralupském sektoru veselo. Domácí poté svou nedisciplinovaností nabídli soupeři přesilovku s výhodou dvou mužů v poli, která se ještě zvýraznila odvolaným brankářem, na víc než Strnadovo snížení to ovšem nestačilo. Kralupy dovedly důležité třetí utkání do vítězného konce.

Mečbol se ale už před vlastními diváky proměnění nedočkal. Zápas začal v obrovském tempu, domácí Blaho doslova stál na hlavě a když v polovině zápasu Vlci vedli 3:0, vypadalo to s jejich postupovým snem slibně. Hosté však nesložili zbraně a ještě do konce prostřední hrací části dotáhli manko poté, co se trefili Fischer a dvakrát snajpr Hlinovský.

Na Kralupy budu mít neuvěřitelné vzpomínky, říká Husarik. Vrátí se do kraje?

Adam Kozel sice poslal ve 48. minutě domácí opět do vedení, jenže už o minutu později bylo srovnáno poté, co se prosadil hostující Kratina. Když vzápětí znovu skóroval Fischer a následně hattrick dokonal Hlinovský, nevypadalo to s vlčí smečkou dobře. Za domácí ještě vykřesal naději Hájek, jenž proměněným trestním střílením snížil na 5:6, definitivní tečku za čtvrtým utkáním udělal gól hostujícího kapitána Budka.

Gorily tak po výhře na kralupské palubovce srovnaly stav a vítěze semifinálové série play-up určí až poslední a rozhodující páté utkání. To se odehraje ve středu od 20 hodin v Plzni. Kralupy tam už jednou vyhrály a budou tedy chtít tento počin zopakovat.