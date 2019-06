Mistrovství Evropy v OCR hostí polská Kdyně a závodníky čeká nejprve krátký závod na pět kilometrů, poté hlavní závod na patnáct a nakonec závody národních štafetových týmů.

Oproti klasickým závodům je ME v OCR specifické. Závodníci musejí překonat všechny překážky. Pakliže se jim to ani opakovaně nepodaří, přijdou o soutěžní náramek a končí mimo oficiální pořadí. Z gladiátorů se v elitní kategorii po boku nejlepších závodníků Evropy představí Jiří Cimler, který si zaběhne oba individuální závody a objeví se i v jedné ze dvou českých štafet. V kategorii age group bude reprezentovat Petr Janoušek, jehož překážková forma graduje, a Petra Nová, která je zejména skvělá běžkyně a velký příslib do budoucna.

Ani na mistrovství Evropy ve Spartan Race nebude v elitní kategorii chybět středočeský zástupce. V italských Dolomitech bude reprezentantka OCR Vendula Soukupová hrdě hájit české i klubové barvy. V kategorii age group se představí bratrské duo Pavel a Vojta Růžkovi, jejichž běžecká forma je aktuálně na vrcholu, a lze u nich počítat s parádním umístěním.

Ještě před odjezdem všichni odpovídali na sedm shodných otázek:

1. Jak dlouho se OCR věnujete?

2. Jaké jsou vaše letošní největší úspěchy?

3. V jaké kategorii na ME budete startovat?

4. S jakým cílem na šampionát odjíždíte?

5. Je nějaká specialita, kterou jste kvůli ME zahrnul(a) do tréninku?

6. Jaké jsou vaše silné stránky, na kterých budete stavět?

7. Co je naopak vaší největší slabinou?

PETR JANOUŠEK (ME OCR)

1. Něco přes dva roky.

2. Asi určitě dokončení Barbarian Race v elite a také umístění se s týmem Gladiators na třetím místě na Predator Race Brutal v Rakousku.

3. V age group 18 až 24.

4. Především si to chci co nejvíce užít a pokusit se zdolat všechny překážky, které na nás organizátoři nachystají.

5. Určitě ručkování, nejen s vlastní vahou, ale i se zátěží. Pak přibyl i nějaký ten Low rig v různých variantách.

6. Především spoléhám na sílu v rukou, to by mohla být výhoda.

7. To je určitě běh, ten zrovna dvakrát nemusím.

PAVEL RŮŽEK (ME SPARTAN RACE)

1. První závod Gladiator race jsme s bráchou běželi v létě 2017 v Holicích, ale intenzivněji jsem se začal přípravě a závodům věnovat až před rokem a půl.

2. Na OCR scéně jsou nejcennější individuální výsledky první a třetí místo v elitě na Predator race a top 10 v elitě na Spartan race, hlavně jsme ale sbíraly vavříny jako tým.

3. Age group 25 až 29 na ME Spartan race v Dolomitech.

4. Určitě degustovat pizzu, těstoviny a zmrzlinu… Výsledkově záleží na konkurenci, chci si závod hlavně užít, trefit oštěp, a když si všechno dobře sedne, tak vám ty medaile přivezeme…

5. Rád a hodně běhám v horách, a to se na v Dolomitech bude hodit, za poslední půlrok jsem měl několik týdenních kempů v různě Česku, ve španělském Sierra Nevada nebo v Itálii.

6. Láska k horám a běhu v nich! A taky snad bezproblémové ručkovací překážky.

7. Správné rozvržení sil během závodu a tahání kladky, která je těžší než já sám.

JIŘÍ CIMLER (ME OCR)

1. OCR se věnuji čtvrtým rokem, ale smysluplně jsem začal trénovat pod dohledem trenérky teprve cca před rokem a půl.

2. Na začátku roku jsem ve své věkovce bral třetí místo na Spartanu na Slovensku a poté druhé ve Francii v Paříži. Povedlo se mi i v Polsku na Barbarian Race skončit na druhém místě v kategorii open. Z domácích závodů se mi asi nejlépe povedl Překážkáč, kde jsem bral bronz. Cením si i několika vítězství na různých závodech v mix nebo v týmech.

3. Budu startovat v elita, kam jsem se kvalifikoval hned z kraje roku na Predator Race. Sice proti nejlepším atletům Evropy nemám moc šancí, ale bude to pro mě minimálně obrovská čest. Navíc poslední den budu hájit české barvy i v jedné z národních štafet.

4. Bohužel na šampionát nepojedu díky zdravotním komplikacím v úplně vrcholné formě, ale i tak se můj cíl nemění. Překonat všechny překážky a být klasifikován.

5. Jelikož ME v OCR je hlavně o překážkách, zahrnul jsem do tréninku nejrůznější ručkovací komba. Zúčastnil jsem se i několika závodů, které jsou těžkými překážkami vyhlášené, jako je například polský Barbarian Race, jehož překážky na šampionátu nebudou chybět.

6. Určitě si budu věřit na ručkovacích a technických překážkách, ve kterých jsem od minulého mistrovství udělal velký pokrok.

7. Oproti špičkovým elitním sportovcům budu asi zaostávat v běhu. Nicméně věřím, že pomalejší běh doženu právě na překážkách.

VOJTĚCH RŮŽEK (ME SPARTAN RACE)

1. OCR dělám druhým rokem.

2. Z OCR závodů to bude asi třetí místo na Predator race na Monínci nebo desáté místo na Spartan race super na Dolní Moravě.

3. V age group 18 až 24.

4. Dát si pozávodní pizzu uprostřed italských hor. Ambice na nějaké dobré umístění nemám.

5. Nic speciálního jsem nezařadil – kromě tréninkového závodu na Dolní Moravě.

6. Doufám, že seběhy, ale to se ještě uvidí.

7. Asi hmotnost… Z Herkulovy kladky (vytahování břemena na kladce) se pro mě stává šplh na laně.

PETRA NOVÁ (ME OCR)

1. Můj první závod byl Gladiator Race Taxis v prosinci 2017. Vlastně jsem stále tak trochu nováček.

2. Největší radost jsem letos měla z umístění na Predator Race, protože tento závod tady u nás považuji za nejtěžší. Podařilo se mi vybojovat druhé a třetí místo v zimním drilu a v brutalu na Monínci.

3. Poběžím trasu na patnáct kilometrů ve své věkové kategorii 18 až 24 let.

4. S cílem získat co nejvíc zkušeností, dát do závodu maximum a donést náramek co nejdál to půjde.

5. Bohužel jsem kvůli přijímačkám na žádné speciality neměla čas ani energii. Spíš jsem ráda, že se mi víceméně podařilo udržet pravidelné tréninky.

6. Moje silná stránka v závodech je běh, ale jelikož ME bude zejména o překážkách, tak mi to k ničemu moc nebude. Ale bojovat budu ze všech sil!

7. Zatím jsem se nedostala na úroveň, kdy bych byla spokojená se sílou svého úchopu a celkově rukou. Sice se stále zlepšuji, ale stále je taky na čem pracovat.

VENDULA SOUKUPOVÁ (ME SPARTAN RACE)

1. Prvních závodů, kterých jsem se účastnila, byl Predator Race Klínovec 2017. To vše odstartovalo a od té chvíle jsem začala naplno trénovat.

2. Letos se mi daří v sérii Gladiator race, kde jsem už během dvou závodních víkendů získala zlatý hattrick. Účastnila jsem se také známých závodů Spartan Race v Kutné hoře, odkud jsem si odvezla třetí místo v elitních ženách a na Dolní Moravě, odkud mám druhé místo.

3. Jako členka české reprezentace budu startovat mezi elitními ženami na trase Beast a poté v české národní štafetě.

4. Jsem realistka, znám své slabiny i silnější stránky. Spartan Race je převážně o běhu, což není má nejsilnější stránka a už vůbec jsem netrénovala ve vysokých nadmořských výškách. Proto by pro mne bylo velkým úspěchem být v první dvacítce žen.

5. Před ME v Dolomitech jsem běhala v kopcích a nosila malého syna ze školky domů do kopce, jako trénink nošení břemene (smích).

6. Už zmíněné nošení břemene do kopce a jsem rychlá na překážkách, to ale bohužel pro Spartan Race není přílišná výhoda.

7. Nemám natrénováno ve vyšších nadmořských výškách a v dlouhých běžeckých úsecích nepatřím mezi nejrychlejší.