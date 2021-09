Kralupy Wolves zaznamenaly druhé pohárové vítězství v řadě. Zlepšující se herní projev pozitivně kvitoval také jeden z šéftrenérů mužstva, Lukáš Burián: „Odehráli jsme vcelku povedený zápas, do kterého jsme šli s velkým odhodláním porazit další o něco zkušenější tým. Snažili jsme se hrát náš systém, který trénujeme a stále ho zdokonalujeme. Přes malé chyby v systému jsme dokázala diktovat hru a vyhrát 9:5.”

Ve druhé třetině si domácí, hřmotně podporování zaplněnými tribunami, vybudovali čtyřgólový náskok, který vteřinu před koncem druhé třetiny korigoval hostující Chvosta. Inkasovaný gól vteřinu před koncem však domácí nerozhodil a ve třetí třetině nastoupili v tempu, ve kterém skončili druhou třetinu. Dvě branky Milana Kociána poslaly Kralupy do rozhodující trháku. Strakoničtí dudáci sice ještě dvakrát rozehráli gólovou muziku před domácím brankovištěm, avšak definitivní pečeť na vítězství domácích přidal Adam Kozel, který svým třetím gólem v utkání završil hattrick.

Svůj nejlepší výsledek v Poháru Českého florbalu vyrovnali hráči Kralupy Wolves. Výhrou 9:5 nad Strakonicemi postoupili do čtvrtého kola, v němž vyzvou Panthers Praha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.