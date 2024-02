V Kralupech se chystá krasobruslařská událost roku, na které se představí na dvě stovky talentovaných závodnic včetně tří desítek z místní TJ. Šéftrenérka Simona Majrychová v rozhovoru prozradila, co obnáší náročné přípravy na sobotní 47. ročník Kralupské kličky. A shrnula také, jak se oddílu v aktuální sezoně daří po sportovní a ekonomické stránce.

Trenérský tým oddílu krasobruslení TJ Kralupy, Simona Majrychová je na snímku druhou zprava. | Foto: Jiří Valtera

Jaké novinky čekají závodnice na letošním ročníku Kličky?

Velkou novinkou bude soudcování. Doposud jsme měli rozhodování v systému OBO - rozhodčí zvedali tabulky ve škále 0,1 až 6,0 a pouze počítač vygeneroval výsledek. Letos bude rozhodování formou ISU SH - bez kamer, což je rozhodování přes počítače, stejné jako vidíte na ME, MS, pouze s výjimkou, že nejsou přítomné kamery pro možnost opakování, takže takové OBO přes počítače. Hlavní výhoda tohoto systému je, že těsně po dojetí závodníka je k dispozici aktuální pořadí, které lze vidět na velkoplošné televizi a nebo přímo ve svém mobilu.

Kolik závodnic domácí oddílu zasáhne do bojů o cenné kovy?

V tuto chvíli máme 34 děvčat, a pokud nenastanou nemoci, zranění, počítáme, že se domácího závodu zúčastní všechny, včetně úplných začátečnic, které jsme do oddílu vybrali z řad Školy bruslení a Kličkou by se měla otevřít jejich závodní kariéra.

Od koho čekáte "útok“ na stupně vítězů?

Samozřejmě každá trenérka by nejraději viděla svojí svěřenkyni na ,,bedně", ale to nejde. Přesto máme horká želízka a budeme jim držet palce, aby jim ambice vyšly. Jsem v tomhle trochu pověrčivá a nerada předem prozrazuji, kdo a na jakém umístění by se měl blýsknout - tak si raději počkejte, jak to dopadne.

Vstup je pro diváky zdarma. Na co byste je nalákala do ochozů zimního stadionu?

Ano, vstup je už tradičně zdarma. A nalákat diváky, kromě výkonů dětí na ledě? Pokud nám to časový rozpis umožní, tak kolem oběda, kdy mají rozhodčí volno a je před úpravou ledu, by mohli vidět skupinu synchronizovaného bruslení z řad Amatérek z Prahy.

Uspořádat závod pro 200 dětí na stávající úrovni, kdy je v krasobruslařských kruzích pojmem, stojí obrovské úsilí a práce. Jak probíhají přípravy tak velkého závodu?

Pilotní věcí je zajištění rozhodčích rok před konáním soutěže, dále zajištění ledové plochy mimo rámec nasmlouvaných tréninkových hodin u Kralupské sportovní. Samotná příprava závodu vyžaduje minimálně tříměsíční předstih - oslovení potenciálních sponzorů, nahlášení na svazu, objednání medailí, pohárů a věcných darů pro závodnice, zhotovení rozpisu závodu, medializace, plakáty, zajištění ubytování pro rozhodčí, vyhotovení plánu a zajištění realizačního týmu pro samotný závod. Nejhektičtější částí je finiš - 14 dní před závodem, kdy se neustále přihlašují a zároveň i odhlašují v akreditačním systému závodnice. Po ukončení akreditace musíte oddílům poslat souhlas s účastí, předběžný časový plán závodu, kontrolovat, zda je řádně zaplaceno startovné. Tak čtyři dny před závodem poslat přihlášeným oddílům konečný časový plán. Potvrdit si účast nominovaných rozhodčích. Den před závodem připravit a vyzdobit prostory pro vyhlášení vítěze, fotokoutek a vše pro technický panel (počítače), uklidit prostory pro VIP - rozhodčí, hosty, sponzory, pro naše děvčata, trenérky a rodiče, kteří aktivně pomáhají se zajištěním závodu. A pak už jen čekat na den D. Po ukončení závodu je nutné mít realizační tým, který vše uklidí a předá pronajaté prostory.

Máte sílu mít po takovém maratonu ze závodů radost, užít si celé to dění?

Moc dobrá otázka na zamyšlení - spíš mám žaludeční křeče, špatně spím a přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněla. Prostě aby vše klapalo, aby nenastalo něco, co nabourá časový harmonogram, aby všichni přijeli, aby neselhala výpočetní technika, rolba, aby se někdo nezranil… Je toho moc, co v tu chvíli řešíte. Paradoxně vlastně až po závodě si můžete říct: Vyšlo to, nebo to mohlo být lepší.

Jak se vašemu oddílu v aktuální sezoně daří po sportovní stránce?

Máme radost, že se i základna (přípravka) rozrostla a slaví první mini úspěchy v závodech. Velkou radost nám dělají děvčata z řad nováčci starší a žačky nejmladší, tam sbírají děvčata medailové pozice a některá soutěží i ve vyšších ČKS a nejvyšších ČP závodech (lize). V kategoriích jako jsou žačky mladší, žačky a juniorky máme ještě rezervy a vždy je co zlepšovat, přesto jsem ráda, že i tady se snažíme soutěžit v nejvyšších závodech, kde děvčata sbírají zkušenosti.

A po ekonomické stránce?

Po ekonomické stránce na nás samozřejmě dolehl tlak zdražování, a to po všech stránkách. Dnes není výjimkou, že startovné na závodech se pohybuje od 600 do 900 korun. Do nákladů si rodiče musí zahrnout i nárůst na dopravu na závody. Naštěstí se nám daří udržet tréninky v plné nasmlouvané výši a to především díky podpoře města Kralupy. Časy tréninků dle kalendáře závodů upravujeme, tak aby byly plnohodnotně využity.

Co je vaším hlavním motorem, že tu "krasobruslařskou káru" táhnete stále dál?

Ještě mě to baví. Také sama sebe překvapím, když si občas řeknu: Neměla bys s tím už seknout a předat to mládí? V hlavě mi ale probleskne - ne, ještě nenastal ten pravý čas. Samozřejmě jsou situace, kdy jsem unavená a nechce se mi – časné vstávání na tréninky, nebo když jedu rozhodovat jinam závody. Sezona je dlouhá a oddych a znovu nastartování většinou nastává s příchodem sluníčka, tepla. To se vám pak zas zasteskne po té bílé ledové ploše.

Reportáž Kralupy TV z loňského ročníku závodu:

