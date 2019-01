Kralupy – Kralupské basketbalistky v kategorii U14 získaly bramborovou medaili na mistrovství České republiky.

V loňském roce se díky třetímu místu na Národním festivalu basketbalistky kvalifikovaly do žákovské ligy pro letošní sezonu. | Foto: Foto: archiv BK Kralupy

V loňském roce se díky třetímu místu na Národním festivalu basketbalistky kvalifikovaly do žákovské ligy pro sezonu 2015/2016.

Celkem bylo do ligy přijato 33 družstev a ty se rozdělily do tří skupin. V jedenáctičlenné skupině skončily Kralupanky na čtvrtém místě po základní části. Byla to poslední postupová pozice do předkola o mistrovství České republiky. Předkolo se odehrálo na konci března v Jenči. „Nalosovali nás s vítězem naší skupiny a později i mistrem republiky HB Basketem Praha. K tomu jsme ve skupině měli druhého ze skupiny B a pozdějšího vicemistra Republiky USK Praha. A třetím ze skupiny C Olomoucí," vysvětlila hlavní trenérka Adéla Janáková.

Skupina pro Kralupy nebyla vůbec jednoduchá. „Děvčata čekal těžký úkol. Postupový klíč byl takový, že první dva z každé předkolové skupiny postupují přímo na mistrovství. Potom měly postoupit dva nejlepší týmy na třetích místech, což se odvíjelo od konečného skóre," uvedla Janáková, která kralupský kádr vede už šestým rokem.

Kralupy budoucím mistryním a vicemistryním podlehly shodně asi o dvacet bodů, ale zadařilo se s Olomoucí, kterou porazily rozdílem pětatřiceti bodů. „Naše družstvo tak skončilo v této skupině na třetím místě, ale s nejlepším součtem skóre, tudíž jsme mohly slavit postup mezi nejlepší osmičku v republice. A už tento postup byl pro nás obrovským úspěchem," řekla hlavní koučka.

A jak to celé probíhalo? Osm družstev bylo rozděleno do dvou základních skupin. Kralupy ve skupině dostaly družstva Basket Slovanka, USK Praha a SBŠ Ostrava. „Mistrovství jsme odstartovaly s moravským týmem SBŠ Ostrava, vítězem moravské skupiny C základní části, který ani jednou v základní části neprohrál. Naše děvčata hrála s chutí a nasazením po celý zápas, byly jsme důraznější a aktivnější na obou stranách hřiště, a tak jsme se mohly radovat z první výhry nad silným soupeřem," hodnotila úvodní utkání Janáková.

V ten samý den je čekal ještě jeden zápas a to s pražskou Slovankou, se kterou se střetly už v základní skupině žákovské ligy. Skóre na zápasy bylo nerozhodné 1:1. „Očekával se tedy tuhý boj. Holky, ale navázaly na ranní povedené utkání a předvedly vynikající výkon. Po utkání vypukla obrovská radost, protože už jsme věděly, že skončíme na tomto mistrovství nejhůře čtvrté. A to nikdo nečekal," vyprávěla nadšeně Adéla Janáková.

Další den nastoupily proti poslednímu soupeři ve skupině a zároveň budoucímu vicemistrovi republiky USK Praha. Na děvčatech byla znát únava z předchozího náročného dne, přesto se po celý zápas hrálo vyrovnaně a Pražačky jim odskočily až v poslední čtvrtině a vítězství si už pohlídaly. „My jsme v tomto utkání daly prostor všem patnácti hráčkám na lavičce a předvedly jsme celkem pěkný výkon."

Pak došlo na semifinále. „Nás čekal favorit mistrovství. Tým, se kterým jsme se potkaly už v předkole – HB Basket Praha. Soupeřky měly jasně navrch od začátku utkání, byly rychlejší, důraznější a lepší pod oběma koši, což rozhodlo o naší druhé porážce na tomto turnaji."

Poslední hrací den se bojovalo o konečné umístění. Kralupy nastoupily o třetí místo proti BSK Jičín. „Cítily jsme šanci, protože loni jsme tento tým už porazily. Bohužel se nám nedařilo hlavně střelecky, což nám ubíralo na sebevědomí a soupeř nám pomalinku bodově utíkal. Bronzová medaile se nám tak pomalu vzdalovala. Přestože jsme se v poslední čtvrtině ještě snažily zabojovat, zlepšenou obranou a několika koši jsme se pokusily soupeře ještě zaskočit, ale bohužel už to nestačilo a soupeř si zaslouženě odvezl bronzové medaile," uvedla Adéla Janáková.

Teď se mladé basketbalistky připravují na červnový mezinárodní turnaj, který půjde do svého teprve prvního ročníku. Účast na turnaji přislíbil už tým z Běloruska, Ukrajiny a Polska. Na turnaji se představí ale i další celky z Čech. „Děvčata tak čeká další kvalitní turnaj," dodala trenérka.