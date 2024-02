Krsek myslí na finále čtvrtky. Glasgow je pro mě vrcholem halové sezony, říká

V úterý večer balil a ve středu odletěl s českou atletickou do Glasgow. Matěje Krska čeká na halovém mistrovství světa tvrdá čtvrtkařská šichta. Nezastírá, že by se rád probil do finále. Kromě individuálního závodu je i členem štafety, která může překvapit. Třeba stejným způsobem jako loni v létě smíšené kvarteto, které si MS v Budapešti odvezlo překvapivý bronz.

Matěj Krsek na dráze Ataköy Arény při loňském halovém mistrovství Evropy v Istanbulu | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

„Trénink vyšel, všechno v posledních dnech klaplo. Cítím se fajn, na závody jsem dobře připravený,“ hlásil před doletem do Skotska sprinter A.C. Tepo Kladno. Může navazovat na loňskou zkušenost, kdy závodil na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu a postoupil tam do finále. Poběží pět čtyřistametrových úseků? Ve světové konkurenci to však bude mít student dvou vysokých škol mnohem těžší. „To je sice pravda, ale ambice jsou podobné. Respektive bych to chtěl opět dotáhnout do finále,“ prozradil smělý plán svěřenec trenéra Miroslava Zahořáka. V pátek dopoledne se běží rozběhy, večer pak případně semifinále a v sobotu finálový závod o medaile. Je však možné, že třiadvacetiletého atleta čeká v Emirates Areně, která leží naproti fotbalovému stadionu Celtiku Glasgow, pět čtyřistametrových běhů. Vydařený atletický gigant. Lapáčková na trojce nadělila všem rivalkám kolo V neděli je totiž na programu štafeta a kvůli ní odjelo do Glasgow pět čtvrtkařů. „Uvidí se, kam se v individuálním závodě prokoušu. Na základě toho se bude rozhodovat, jestli bych třeba vynechal rozběh štafety. Teoreticky bych mohl stejně jako jako Patrik Šorm před dvěma roky na světovém šampionátu v Bělehradě stihnout všechno,“ vzpomenul na kolegu. V zavazadle nesmí chybět knížka „Cítím se na to. A ještě bych chtěl říct, že na rozdíl od Istanbulu, jsem teď nastavený poněkud jinak. Loni pro mě bylo mistrovství Evropy určitým bonusem, kdežto Glasgow je nyní opravdovým vrcholem halové sezony, na nějž jsem se připravoval. Jsem nažhavený, na souboje se těším,“ přiznal čtvrtkař, který je oproti loňsku výrazně zkušenější. Krskovi ostravská hala svědčila. Cítil jsem, že mám spoustu sil, říkal čtvrtkař Jako obvykle nezapomněl při balení přihodit do zavazadla knížku. Ta nesmí na jeho atletických cestách nikdy chybět. Ve volných chvílích tentokrát na hotelovém pokoji otevře publikaci od Petera Wohllebena Než stromům dojde dech. „Je to takové populárně naučné čtení o stromech a přírodě. Myslím, že se při tom od atletiky dobře odreaguju a zbavím napětí,“ dodal jeden z českých kandidátů na finálové umístění.

