Opět podat co nejlepší výkony a definitivně si pojistit titul v hodnocení vozů páté generace. S těmito cíli přijíždí Tomáš Pekař na předposlední podnik letošního ročníku ESET Cupu. Ten bude hostit Slovakiaring.

Tomáš Pekař během závodů v Mostě | Foto: ESET Cup/Petr Frýba

„Bude to pro mě důležitý víkend. Udělám všechno pro to, abych posbíral co nejvíce bodů. Pokud by to vyšlo tak, že bychom si zajistili titul už teď, bylo by to dobré,“ říká Pekař před začátkem víkendu.

Zajistit si celkové prvenství už na Slovensku by se jezdci stáje Carpek Service hodilo. Už nyní totiž ví, že se posledního letošního závodního víkendu na Masarykově okruhu v Brně nezúčastní. Podnik, který se pojede o víkendu 9.-10. září, totiž bude termínově kolidovat se závody Clio Cup Series na rakouském Red Bull Ringu. Zde letos Pekař opět patří ke špičce klasifikace Clio Cup Mid Europe a má dobře nakročeno k celkovému bronzu.

V klasifikaci Renault Clio V je letos Pekař zatím dominantní. Z dosavadních osmi závodů jich totiž vyhrál hned šest. Na nejvyšší stupeň nevystoupal pouze ve dvou případech. Zatímco při druhé jízdě na Hungaroringu podlehl Jerzymu Spinkiewiczovi a bral tak stříbro, při prvním závodě v Mostě skončilo jeho účinkování už v úvodní šikaně. Tam ho sestřelil Nik Stefančič. Právě Slovinec je pro mělnického závodníka nejbližším konkurentem. Ze druhého místa na něj ztrácí 58 bodů. Aby se rozhodlo už tento víkend, musí být Pekařův náskok na jeho konci minimálně 54bodový.

I když už je titul na dosah, přístup českého závodníka se nijak nemění: „V první zatáčce sice možná budu trochu opatrnější, jinak ale pojedu naplno jako vždy. Tento víkend totiž beru i jako trénink na Clio Cup Series. Právě proto ze sebe potřebuji dostat to nejlepší. Cílem je odjet celý závod v maximálním tempu a pokud možno bez chyb,“ vysvětluje.

Nováček v akci

Pekař nebude na Slovensku reprezentovat Carpek Service jako jediný. Do obce Orechová Potoň totiž míří kromě něj tradičně také německý jezdec Henrik Seibel. S vozem Renault Clio páté generace mělnického týmu ovšem nastoupí také Radoslav Obrtal. Pro Slováka půjde o vůbec první start v této kategorii.

„Jde o jezdce, který má zkušenosti zejména z Abarth Cupu. Nyní si ale našel náš tým, aby si vyzkoušel Clio. Je možné, že si jedno koupí a začne s ním závodit. Bude to pro něj sice premiéra, ale věří si. Uvidíme, jak se mu povede,“ představuje Pekař novou tvář ve svých řadách.

Kategorie Clio Cup bude mít na programu tradičně dva závody. Zatímco první se uskuteční v sobotu od 12:50 hodin, v neděli se bude závodit od 11:00. Do první jízdy jezdci vyrazí podle výsledků kvalifikace. Na startu druhého závodu se pak seřadí podle výsledků toho prvního. Oba závody bude možné sledovat živě prostřednictvím YouTube na kanálu ESET Cup.