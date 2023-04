Nejkratší možnou dobu trvala čtvrtfinálové série mezi futsalisty Olympiku Mělník a Slavie. Pražané ji ve své hale ukončili výhrou číslo tři. Po vyrovnaném prvním poločase nabral výsledek podobu 4:1.

1. Futsal liga, 2. čtvrtfinále: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:5P), 30. 3. 2023 | Foto: Dana Šubová

„Dneska jsme sehráli vynikající první poločas, ale místo toho, abychom vedli výraznějším rozdílem, tak byl stav opět vyrovnaný,“ posteskl si po utkání trenér Olympiku Jakub Němec nad koncovkou, s níž se jeho tým trápil ve všech třech zápasech. „Nebyli jsme schopní dát gól ani z nejvyloženějších šancí. To celou sérii rozhodlo. Ani v jednom utkání jsme nebyli horší a v každém jsme neměli k vítězství daleko. Proto je stav série pro nás velmi krutý.“

Domácí brankář Jan Žežulka potvrdil, že série nebyla tak jednoduchá, jak napovídá konečný rezultát. „Byla to náročná série, jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli na tři zápasy. Všechna utkání byla těžká a dnes to bylo podle mě nejtěžší, protože Mělník hrál za celou sérii nejlépé. Měli spoustu šancí, zachytal jsem si,“ uvedl gólman sešívaných, který v minulosti působil v Mělníku.

Mělník na Slavii nevyzrál ani podruhé, doma padl v prodloužení

Po utkání zároveň poděkoval fanouškům. „Také díky nim jsme to dnes zvládli. Po všech patáliích, co nás potkaly v letošní sezoně, je to krásný pocit být v semifinále. Já se s ním nechci spokojit, chci zamakat o finále, stát se může cokoliv,“ dodal.

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 4:1 (1:1)

Branky (asistence): 15. Sláma (Záruba), 27. Hrdina (Ševčík), 32. Ševčík (Vaktor), 33. Brychta (Sláma) - 18. Šiler (Vokoun). Rozhodčí: Kresta, Mollinger - Laštovička. ŽK: 2:1. Diváci: 300.

Slavia: Žežulka (Vondráček) - Homola, Hrdina, Křemen, Kuchta, Sláma, Ševčík, Vaktor, Záruba (Brychta, Habart, Jošt, Tilinger).

Mělník: Bukhvak (Bouška, Korbelář) - Ježek, Lehner, Machytka, Nečas, Novotný, J. Sváta, Šiler, Vokoun (Hruška).