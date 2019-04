Nedohraný zápas nebyl vyhodnocený, stav série zůstává 2:0 pro jihomoravský tým, ve čtvrtém utkání, které je na programu v neděli od pěti hodin odpoledne se dá očekávat stejný průběh.

Situací se má zabývá Sportovně technická komise volejbalového svazu. Předmět sporu spočívá v tom, že Benátky poukazují na provázanost brněnského prvoligového volejbalového celku s extraligovým, což je podle nich v rozporu s regulemi. Středočeský klub se brání soudní cestou.

"Ze sportovního hlediska je to především prohra českého volejbalu. My jsme byli na účast v baráži připraveni, protože se nám letošní sezóna nepovedla. Ale chtěli jsme regulérní a ferový souboj s týmem, který si účast v baráži zasloužil dlouhodobou sportovní činností, nikoli porušováním volejbalových předpisů a podivnými machinacemi, když má navíc v plánu extraligovou licenci obratem prodat", uvádí předseda klubu Němeček. Benátky také nerozumí postoji svazu. Ten je organizátorem soutěže, ale tvrdí, že se ho věc netýká. Na dnešní utkání pak nikdo z vedení svazu nedorazil, přestože o předběžném opatření svaz věděl. "Svaz jsme v návaznosti na vydání předběžného opatření vyzvali, aby utkání zrušil, a situace se tak ještě více nezamotala. Bohužel bez odezvy", doplňuje zklamaně Němeček.

Benátky se proto rozhodly, že v utkání nebudou pokračovat. To se totiž správně nemělo konat, a proto nechtěly riskovat zdraví vlastních hráčů. Navíc by se fakticky účastnily porušování soudního rozhodnutí ze strany Brna, které by mohlo být posouzeno dokonce jako trestný čin. "Že Brno nemá žádný problém s porušováním a obcházením svazových předpisů, již víme. Ale že nebude respektovat ani soudní rozhodnutí, považuji za šokující. V českém sportu je to zcela bezprecedentní situace", uvedl advokát Benátek Jakub Celerýn. Podivuje se však i nad kroky svazu. "Kdyby svaz věc řešil aktivně, nemusela situace takto eskalovat. Navíc máme prokázané, že svaz ve věci nepostupoval nestranně. Ani za dva týdny jsme od svazu nedostali dokumenty ohledně baráže, o které jsme písemně žádali. Pak jsme ovšem zjistili, že Volejbal Brno je již má prokazatelně k dispozici, a to ani není zřejmé, jestli o ně vůbec muselo oficiálně žádat jako my", dodává Celerýn. Jak se bude věc dále vyvíjet, ukážou další dny. Vše záleží na postoji svazu, který zatím dával od důsledků své nečinnosti ruce pryč. Benátky jsou ovšem připraveny dále bojovat, byť již zřejmě nikoli na hřišti.