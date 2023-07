Libor Horák si po roční pauze opět zazávodí na okruzích. Mělnický závodník se dohodl s týmem Carpek Service a při srpnovém podniku ESET Cupu na Autodromu Most nastoupí s vozem Renault Clio čtvrté generace. Při svém návratu si věří na stupně vítězů.

Libor Horák | Foto: Petr Frýba

„Na start se budu moci postavit díky vstřícnosti týmu Carpek a také promotéra ESET Cupu pana Josefa Křenka. S naplněním rozpočtu mi velmi pomohli Jirka Míka, který jezdí Carbonia Cup, a také můj rallyeový spolujezdec Ivan Fryč. Ačkoli mají své aktivity a starosti, tak se jim povedlo domluvit několik partnerů, díky kterým můžu v Mostě jet. Je naprosto skvělé mít kolem sebe takové kamarády,“ je Horák vděčný svým přátelům.

Pro Horáka, který se většinu své kariéry věnoval rallye, nepůjde o první okruhový start. Loni už si totiž se čtyřkovým Cliem zazávodil při podnicích ESET Cupu na Hungaroringu a Red Bull Ringu. Tehdy hned ukázal, že ani tato disciplína mu není cizí. Mezi jeho výkony vyniká zejména ten z prvního rakouského závodu. Do něj sice musel kvůli technickým problémům v kvalifikaci startovat až jako poslední, po velké stíhací jízdě se ale propracoval až na čtvrté místo celkově a dokonce na třetí ve „čtyřkovém“ hodnocení.

Na stupně vítězů by chtěl Horák vystoupat také v letošním roce: „Pódium bude určitě mým cílem. Letos se navíc dovažují auta na stejnou hmotnost včetně jezdce, takže můj váhový hendikep by nemusel hrát takovou roli. Moc se na to těším. Hlavní prioritou ale je užít si domácí závod a splnit si dětský sen. Pár testovacích kol už jsem na této trati odjel, takže doufám, že budu soupeřům stačit,“ dodává závodník, který má k Autodromu Most speciální vztah.

„Od začátku devadesátých let jsem se tam celkem pravidelně jezdil koukat na ME tahačů a především na Františka Doška v Octavia Cupu. Už tenkrát jsem snil o tom, že se tu jednou svezu,“ vysvětluje.

Co se přípravy týče, rozhodně nechce nechat nic náhodě: „Plánuji si s Tomášem Pekařem a Jirkou Míkou sednout k videu, kde probereme všechno potřebné. Oba toho v Mostě odjeli už hodně a tak doufám, že se díky tomu posunu alespoň o kousíček dále,“ věří.

I šéf stáje Carpek Service Tomáš Pekař má radost, že se Libor Horák vrací: „Loni na mě zapůsobil. Podal sympatické výkony. Jezdit určitě umí. Znám ho už dlouho a vím, že se umí k autu chovat šetrně a že ho doveze do cíle. Je to vyzrálý jezdec. Umí pošetřit pneumatiky a díky tomu dokáže být rychlý zejména v závěru závodu. Nepouští se do žádných mladických nerozvážností a nechodí do soubojů bezhlavě. Naopak je za volantem rozumný a přemýšlí,“ těší se na další vystoupení svého kamaráda.

I Pekař věří, že Horák může mezi vozy čtvrté generace bojovat o nejvyšší příčky: „Bude to mít těžké. Martin Kadlečík (lídr průběžného pořadí – pozn. red.) je totiž letos ve skvělé formě. Přesto ale věřím, že ho trochu prožene a když bude mít štěstí, tak si s ním může zabojovat,“ říká Pekař k Horákovým šancím.

Podnik ESET Cupu se bude v Mostě konat o víkendu 4.-6. srpna. Nastoupí v něm mimo jiné i Tomáš Pekař s vozem Renault Clio páté generace. V klasifikaci těchto vozů se Pekař momentálně nachází na vedoucí příčce s komfortním náskokem 48 bodů před Nikem Stefančičem. Mezi pětkovými Clii by ale měli Carpek Service reprezentovat také Maďar Szabolcs Lantos s německým závodníkem Henrikem Seibelem. Mezi „čtyřkami“ se kromě Horáka počítá i se startem Richarda Meixnera.