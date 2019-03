V Poděbradech se box rozvíjí od roku 2003. „To jsme začali oficiálně trénovat, účastnit se soutěží a hledali si cestu k zájmu veřejnosti o tento sport. V roce 2013 vnikl první galavečer a v této tradici nadále pokračujeme v zimě a nyní i létě,“ uvedl Vencl.

V sedmém ročníku dali pořadatelé přednost čistě olympijskému boxu. Nikdo si nevybíral soupeře, nikdo neprotestoval a dostali šanci všichni, kteří měli chuť boxovat. „Spousta z nich měla první zápas, spousta byla hodně mladých a spoustě odpadli soupeři, takže jejich narychlo sehnaní protivníci byli často těžší, s většími zkušenostmi a prověřeni z jiných odvětví bojových sportů. Nikdo ale neprotestoval, nebál se a šel do zápasu naplno,“ potěšilo trenéra poděbradského Boxingu.

Někomu se zápas vydařil, někomu ne. Došlo i na knockouty, vzdání či prostě fyzické vyčerpání. „Ale každý, kdo nastoupil, bojoval a na zápas se dlouho připravoval, je u mě vítěz a nemá se za co stydět, a to bez ohledu na výsledek,“ řekl Vencl. „Někdy, pouze ve dvou případech, jsem s verdiktem rozhodčích úplně nesouhlasil, ale myslím, že jako vždy rozhodovali podle svých nejlepších rozhodnutí a za to jim skládám poklonu a díky,“ přidal organizátor.

Dát dohromady takovou akci není vůbec jednoduché. Své o tom ví právě poděbradský trenér. „Za jeden měsíc jsem šestnáctkrát musel překopávat startovní listinu, protože se Českem prohnala chřipková epidemie a spoustě z našich soupeřů se tvrdá příprava odvděčila zraněním. Děkuji proto trenérům z Prostějova, Prahy, Mladé Boleslavi, Říčan, Hradce Králové a Liberce za dobrou spolupráci se sháněním našich soupeřů a včasné reakce na náhradníky,“ uvedl Vencl.

Nakonec diváci viděli sedm dětských předzápasů, čtrnáct hlavních bojů, ukázky Krav Magy, krásné hostesky, úžasného moderátora, pohotového DJ. „A ještě jsme společně finančně pomohli tam, kde je to nejvíce potřeba. Galavečer měl vše, co měl mít – radost, smutek, energii, pláč, rozčilení, řev, pot, krev a fair play. Proto to děláme, proto je to životní styl, proto tu jsme,“ byl hodně spokojený Daniel Vencl. „Díky všem, kteří se podíleli na přípravách, dále sponzorům, sportovcům, divákům a tomu nahoře, že vše skončilo bez vážného zranění. Není důležitý pád, není důležitá prohra ani výhra. Důležité je se nevzdat, bojovat do posledních sil a znovu se postavit na nohy. Po skončení utkání už je jen radost nebo smutek, ale vždy to asi tak mělo být a je potřeba se z boje poučit,“ dodal pořadatel večera.