Vydařenější vstup do nové sezony si Tomáš Pekař nemohl přát. Mělnický jezdec vyhrál při úvodním podniku letošní sezony ESET Cupu v německém Oscherslebenu oba víkendové závody. Navíc porazil i soupeře s papírově silnějším autem.

Tomáš Pekař během úvodního podniku ESET Cupu v německém Oscherslebenu | Foto: ESET Cup/Petr Frýba

"Začátek sezony je vždy složitější. Je totiž potřeba všechno připravit. Musíte podat přihlášky, připravit auta a tak dále. Je to vždy náročné. V Oscherslebenu jsem se ale hezky svezl. Je to opravdu zábavná trať. Byla to pro mě tedy satisfakce za všechen ten předzávodní stres. Už se těším na další závody," byl Pekař po skončení víkendu spokojen.

V Oscherslebenu si ESET Cup zazávodil vůbec poprvé. Pro Pekaře ale o první start na této trati nešlo. V minulosti zde nastoupil už několikrát, a to především v seriálu Clio Cup Central Europe. Byl tak jedním z mála jezdců, kteří měli před víkendem s tímto okruhem zkušenosti. A právě toho chtěl využít.

Naději na dobrý výsledek mohl cítit už po kvalifikaci. V ní nestačil pouze na Martina Kadlečíka závodícího s vozem Renault Clio starší čtvrté generace a obsadil druhou příčku. Hned po startu úvodního závodu ale svého mladšího krajana překonal a poté již dominoval. Cílem projel s náskokem téměř 19 sekund. Ve druhém závodě, který byl kvůli havárii Adama Konopky ukončen o dvě a půl minuty dříve, poté kraloval stylem start-cíl a přidal druhý triumf.

Carpek mě přesvědčil dobře odvedenou prací, říká Lantos. Chce se učit od Pekaře

Pekař se v Německu postaral o první dva případy, kdy celkovou klasifikaci Clio Cupu ovládl v ESET Cupu vůz nejnovější páté generace. Ta je přitom považována za papírově slabší než starší čtvrtá.

"Pětková Clia měla v Oscherslebenu výhodu, že zde nenajdete dlouhé rovinky. Navíc je zde hodně zatáček. Pětkové Clio váží o šedesát kilo méně než čtyřkové a v pomalých zatáčkách je tato hmotnost samozřejmě znát. Auto sice má menší výkon, nižší váha to ale trochu kompenzuje," vysvětluje Pekař.

Vydařený víkend v Oscherslebenu ovšem podle Pekaře neznamená, že budou vozy páté generace stačit těm starším na všech okruzích. "Například na Slovakiaringu je dlouhá rovinka. Tam budou čtyřková Clia vždy rychlejší. Na rovinkách totiž pokaždé ujedou. Když někdo pojede se čtyřkou dobře, tak zkrátka bude vždy rychlejší. Viděli jsme to loni. Ze začátku závodu jsou sice jezdci s pětkovým Cliem schopni držet krok se čtyřkami, když pak ale čtyřky zrychlí, tak už jim nestačí," upozorňuje.

Seibelova zmařená šance

Tomáš Pekař nebyl v Oscherslebenu jediným jezdcem své vlastní stáje Carpek Service. Za tým nastoupili i německý jezdec Henrik Seibel spolu s novou posilou - Maďarem Szabolcsem Lantosem.

Zejména domácí závodník byl v první jízdě vidět. Dlouho figuroval na celkové třetí příčce a zdálo se, že by mohl stejně jako Pekař dosáhnout na stupně vítězů. Pak se ale přihlásila o slovo smůla.

Pekař zahajuje sezonu. Chce vytěžit maximum z předchozích zkušeností

"Prasklo mi ložisko kola a to způsobilo poškození levé zadní pneumatiky. Žádnou kolizi jsem přitom neměl. Nejspíše šlo o následek mého výletu do štěrku během kvalifikace," mrzelo Seibela.

Německý jezdec tak nakonec musel ze závodu odstoupit. A jelikož se závodníci na startu druhé jízdy seřadili podle výsledků úvodního závodu, patřilo Seibelovi poslední 12. místo. Z něj se v závěrečném klání propracoval na sedmou příčku.

Pro Szabolcse Lantose skončily oba závody celkovým pátým místem. Zatímco v první jízdě se umístil mezi pětkovými Clii jako čtvrtý, v té druhé se podíval díky třetímu místu na pódium.

Se dvěma vozy do chrámu rychlosti

Na Carpek Service nyní nečeká dlouhý odpočinek. Již o víkendu 22. - 23. dubna se představí v Monze, kde zahájí své letošní působení v Clio Cup Series. Kromě Tomáše Pekaře uvidíme na legendárním italském okruhu v akci i Henrika Seibela.

Jak Pekař, tak Seibel se i letos budou soustředit zejména na úspěch v hodnocení Clio Cup Mid Europe. Mají na co navazovat. Zatímco Pekař loni skončil v této klasifikaci třetí celkově, Seibel bral bronz mezi challengery.

Původně měl tým v plánu nasadit i třetí vůz, to se mu ale bohužel nepodařilo. Loňský vítěz Clio Cupu Mid Europe v hodnocení Challengers Juuso Panttila bude chybět.

"Juuso nemůže úvodní podniky sezony jet, protože nedal dohromady dostatečný rozpočet. Možná se připojí během sezony na jeden nebo dva podniky, ale celou sezonu nepojede," říká Pekař. Podle něj je ale možné, že si během sezony zazávodí v Clio Cup Series Szabolcs Lantos: "Chtěl by se zúčastnit podniku na Hungaroringu," dodává.