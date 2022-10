Kdo naopak do kádru přišel?

Tomáš Havlát: Tým jsme doplnili o druhé libero Matyáše Ježka, který k nám přestoupil z VK Lvi Praha, Antona Riboma nahradil americký blokař Neil Ferraro, který vytvoří více konkurence pro naše blokařské duo z minulé sezony, tedy Horák – Carmody. Na hostování k nám pak z pražských Lvů přišli smečař Marek Šulc, který dva roky působil v rakouském Waltviertlu, a univerzál Jiří Toman.

Asi hlavní změna se udála na trenérském postu… Jaké dojmy si Marcin Kryś odnáší z přípravného období?

Marcin Kryś: V přípravném období bylo naším hlavním cílem implementovat herní systém, se kterým chceme hrát. Zaměřili jsme se na blokově-obrannou hru i na technické prvky každého hráče. Po přípravném období jsem pozitivní. Tým a hráči mají potenciál hrát velmi dobrý volejbal. V přátelských zápasech byl čas učit se náš herní systém i vyzkoušet nová řešení.

Jakým volejbalem by se tým měl prezentovat?

Marcin Kryś: V první řadě chceme, aby se naše hra líbila fanouškům, sponzorům, vedení klubu i nám samotným. Chceme hrát dobrý, trpělivý volejbal a zároveň být efektivní.

Naposledy účast v semifinále, tak jaké cíle vedení klubu staví před tým do nadcházejícího extraligového ročníku?

Pavel Horák: Po loňské, pro nás úspěšné sezoně se i v té nadcházející budeme snažit hrát co nejatraktivnější volejbal pro diváky a svědomitě a trpělivě pracovat na celkovém zlepšení herního projevu týmu, což doufáme, že přinese i odpovídající výsledky. Do týmu se snažíme zapracovat české mladé perspektivní hráče a podporovat tak jejich herní rozvoj a připravit je případně i pro národní tým. I proto se letošní sezona pro Aero nese v duchu New Generation Season, což mimo jiné odpovídá i novému typu letounu našeho generálního partnera Aero Vodochody Aerospace. Chceme i nadále být viditelným sportovním klubem v regionu a přispívat tak k rozvoji volejbalu nejen ve městě, ale i ve Středočeském kraji.

A konkrétní cíl?

Pavel Horák: Extraliga dlouhodobě zvyšuje svoji kvalitu, a tak prvotním úkolem je postoupit do play off, což nebude vůbec jednoduché. Věříme, ale že s touto výzvou popereme a s podporou našich fanoušků a partnerů to dokážeme.

Kromě extraligy čeká na tým také účast v evropském poháru. Jaká očekávání máte v této soutěži?

Pavel Horák: Tým se po velmi dlouhé době dostal do evropských pohárů a je to pro něj, naše diváky a partnery klubu odměna za loňskou sezonu. Jedním z našich hlavních cílů pro letošní sezonu bylo udržet hráčský kádr, což se nám povedlo, a tak si kluci zahrají s atraktivním soupeřem a budou moci srovnávat náš a evropský volejbal. Věříme, že se úplně neztratíme, konfrontace dopadne dobře, my sehrajeme v pohárové Evropě důstojnou roli a naši diváci budu mít příležitost na vlastní oči vidět špičkový evropský volejbal. Doufám, že stejně jako my se i naši diváci a fanoušci na evropskou soutěž těší.

Přestavuje samotná účast v CEV Challenge cupu nějaké speciální nároky na klub, na hráčský kádr? Přece jen budete bojovat na více frontách, než jste byli dosud v extralize a domácím poháru zvyklí…

Tomáš Havlát: Ano, samotné účinkování v evropském poháru představuje pro klub plno práce a zařizování, ať už je to postarání se o soupeře, rozhodčí a delegáty, až po samotnou organizaci utkání, která je velmi náročná. Extraligové zápasy jsou v uvozovkách každý druhý týden, ale s utkáním v evropském poháru dosud nemáme zkušenost a nároky jsou mnohonásobně vyšší.

