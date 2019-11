Že není náhodou v čele individuálních statistik celé soutěže, začal Tomáš Vnuk prokazovat od první minuty. Zápas se okamžitě stal hlavně jeho permanentním soubojem s obránci a brankářem Marešem. Ten ještě několik ran pochytal, přesto reprezentant dokonaným hattrickem zvyšoval v 16. minutě už na 1:5. Individuálními schopnostmi Vnuk skutečně vyčníval, dárkem byl snad jen čtvrtý gól, kdy po rohu doklepával na zadní tyči zcela nepokrytý.

Domácí v závěru poločasu vyslyšeli přání diváků a dvěma pohlednými kombinacemi se vrátili více do zápasu. Jak moc je Vnuk pro plzeňskou hru důležitý, odhalil start do druhé půle. Poklad Interobalu musel jeden z mála tvrdších soubojů chvíli rozdýchat na lavičce, kde se za celý zápas ukázal snad jen dvakrát, a hosté jako by chvíli hledali správné tempo.

Znovu do sedla jim pomohly dva fauly. První přinesl druhou žlutou pro jednoho z domácích a v přesilovce gólový trest. Tím skončila i penalta. Kdo ji zahrával, asi netřeba uvádět.

Pohotový volej Gabča ještě nabudil Olympik k závěrečné power-play. Po chybné rozehrávce před vlastní brankou ale skončila dalším snadným zářezem plzeňského střelce, který si ve druhé půli vyčítal několik neproměněných šancí. Závěrečná minuta pohnula výsledkem ještě jednou na každé straně.

Olympik Mělník – Interobal Plzeň 5:9 (3:5)

Branky: 9. a 30. Gabčo, 20. a 40. Vokoun, 18. Hrdina – 1., 13., 16., 29 z pen. a 39. Vnuk, 3. a 24. Holý, 10. Zdráhal, 40. Havel. ŽK: 3:1. ČK: 1:0. Mělník: Nečas (Šanda) – Gombáš, Nečas, Hochman, Hrdina – Šustr, Vokoun, Gabčo, Moravec (Šuba).