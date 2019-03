Po dvou uhraných setech na hřišti soupeře a jednom doma Středočeši vyšli ve třetím měření se Lvy zcela naprázdno. Zda se projevila právě nelichotivá vzájemná bilance, či hráčům svázala ruce atmosféra play-off, netušil po necelé hodině a čtvrt marného boje ani trenér poražených Jiří Šiller.

„Proč to nevyšlo? Kdybych to věděl, tak jsme dneska neprohráli,“ nacházel po utkání těžko slova. „Možná, že se to projevilo, ale to mi řeknou až hráči,“ uvažoval.

K vyrovnané přetahované o každý míč, jak sliboval duel osmého s devátým celkem základní části, se nejvíce blížil první set. Tedy alespoň jeho první polovina. „Za našeho vedení o dva body jsme tam nechali soupeře odskočit, dostali jsme se pod tlak. Zápas se pak těžko otáčí,“ našel Jiří Šiller zlomový moment dost možná celého zápasu.

Od stavu 15:17 už Pražané opravdu udržovali vedení až do konce sady – 22:25. V dalších se utrhli na pohodlný čtyř až pěti bodový náskok vždy ještě před desátým uhraným bodem. Ve druhém hostitelé tahali za delší konec pouze v úvodu. Lvi si brzy vypracovali až sedmibodový náskok, který s přehledem hlídali (25:20).

Alespoň dílčí odměny v podobě dramatické koncovky se tradičně fantastická kulisa dočkala až ve třetím dějství. V jednu chvíli už šestibodovou ztrátu Aero stáhlo hlavně zásluhou servisu Stanislava Vachouška na dostřel, v samém závěru pak odvrátilo dokonce tři mečboly. Se Lvy ale nezamával ani znovu rovnovážný stav, okamžitě si došli pro čtvrtý mečbol a Svoboda esem zápas ukončil.

„Po posledních dobrých zápasech jsme dnes hráli hůř v poli a moc jsme toho nevyčapali. Představoval jsem si, že budeme i agresivnější na bloku,“ odnesl si lodivod Aera náměty ke zlepšení před odvetou, která je na programu ve čtvrtek na Lužinách. „Dokud jeden z mančaftů neuhraje druhý bod, je to otevřené. V Praze jsme prohráli jen těsně, takže šance je,“ neskládá zbraně Jiří Šiller.

„K utkání jsme přistoupili mimořádně zodpovědně. Ukázali jsme větší srdce. Nikdo nevyčníval, všichni hráli dobře,“ těšilo hostujícího trenéra Tomáše Pomra. „Vracet už se nechceme,“ zdůraznil trenér. „V Odolce jsme odvedli svůj standard. Doufám, že se v domácím prostředí ještě zlepšíme. Naše hala, naši fanoušci… Držíme v rukou všechny trumfy,“ doplnil.

Odolena Voda - Lvi Praha 0:3

Sety: 22, 20, 24, nejlepší hráči: Vanags 15, Mikula, Walsh 6 - Naarden 20, Šulc 12, Svoboda 8, hráno 78 minut, stav série: 0:1.