O možnosti startovat na olympiádě se dozvěděl na antukovém challengeru v německém Braunschweigu. V úterý mu volal trenér Daniel Vacek, že existuje možnost hrát v Tokiu. "Musel jsem to říct během hodiny a půl až dvou. Byl jsem z nabídky nadšený a rozhodnutí bylo jasný. Jsem strašně rád, že jsem se tam dostal a můžu se zúčastnit," řekl Macháč v rozhovoru ČTK.

Do olympijského turnaje se dvacetiletý hráč vešel díky přerozdělování neobsazených míst a jednání Českého tenisového svazu s Mezinárodní tenisovou federací (ITF.). Původně měl jet z Čechů Jiří Veselý, který se kvalifikoval, ale účasti se kvůli nevýrazné formě vzdal.

Macháč je na vzestupu a mohl by doplnit Veselého ve světové stovce. Kvůli olympiádě se ale rozhodl pár turnajů oželet. "Musel jsem přehodit celý plán, ale vyšlo to. Víceméně jsem se rozhodl, že vynechám dva až tři turnaje na betonu," řekl 144. hráč žebříčku ATP.

Na začátku sezony navázal Macháč na konec té minulé a hrál dobře. Z kvalifikace se dostal do druhého kola Australian Open a začátkem března ovládl v Kazachstánu velký challenger. "Začátek roku byl skvělý, měl jsem ze své hry a výkonů radost," pochvaloval si.

Po úspěchu v Nur-Sultanu berounského hráče ale přibrzdila nemoc. "Byl jsem tak vyždímanej, že jsem byl rád, že jsem z Kazachstánu doletěl domů," vzpomínal. Vyšetření odhalilo mononukleózu a následovala dvouměsíční pauza. "Byl jsem vlastně rád, že mi to zjistili, protože jsme dva tři měsíce byl pořád divnej, pořád mi něco bylo. Takže to byla úleva," podotkl Macháč.

Hrozila mu až půlroční pauza, ale jeho tělo se dalo rychle do pořádku. Do hry se vrátil koncem května v kvalifikaci Roland Garros, ale vypadl v 1. kole. "Začátek byl těžký, do Paříže jsem jel skoro nepřipravený," řekl. V Anglii a nyní na challengeru v Německu už se dostával do herní pohody. "Hrál jsem dobře a myslím, že na olympiádě budu v plné formě," uvedl Macháč.

Vedle dvouhry by si mohl zahrát poprvé v kariéře i smíšenou čtyřhru. Pár vytvoří s přítelkyní Kateřinou Siniakovou. "Ještě jsme to konkrétně neřešili, ale určitě se budeme chtít zapsat. Bylo by to super, kdybychom se dostali," řekl Macháč. Turnaj ve smíšené čtyřhře může na olympiádě hrát jen šestnáct dvojic a tvořit se bude z přihlášek nominovaných hráčů až v Tokiu.

Do dějiště vyrazí Macháč českým speciálem příští pátek. Předtím ještě odehraje za Cáchy na antuce dva zápasy německé ligy družstev. "Potřebuju si zahrát co nejvíc zápasů. Pak mě čeká pět dnů tréninku na betonu na Olympu a musím stihnout vyřídit papíry," uvedl.