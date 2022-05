Zatímco sobotní první jízda se uskutečnila pod rozsluněnou oblohou, v neděli už k jezdcům počasí tak přívětivé nebylo. Již před startem závodu se nad Magny-Cours zatáhlo nebe a v jeho průběhu dokonce začalo i pršet. Kvůli kapkám deště sice jezdci museli být v některých místech opatrní, žádné velké komplikace jim ale nezpůsobily.

"Bylo trochu mokro, ale zas tak moc to neklouzalo. Ve druhé půlce závodu něco spadlo, ale klouzalo to jenom v pár zatáčkách, takže žádné drama," popisuje Pekař.

Trojnásobný šampion středoevropského Clio Cupu ovšem doufal ve druhém závodě v lepší celkový výsledek: "Měl jsem problémy v pomalých zatáčkách. Přede mnou jela skupinka vozů, které brzdila trochu dříve. Já nebyl v takové blízkosti, abych se pokusil o předjetí, i když by to mělo smysl. Toho využívali jezdci za mnou. Podjížděli mě a já se propadal. V cíli jsem byl tedy trochu zklamaný," přiznává.

Je ale třeba dodat, že v bývalém dějišti Velké ceny Francie F1 nastoupil Pekař s vozem Renault Clio poprvé v životě. Předtím zde závodil pouze s prototypem třídy LMP3 v roce 2019. Musel se tedy svým způsobem učit za pochodu.

"Byl to pro mě relativně nový okruh. Trochu jsem ho znal, ale ne zas tak moc ze závodního režimu. Rozhodující byly pomalé zatáčky. V rychlých jste toho moc vymyslet nemohli. V pomalých ale bylo třeba jet čistou a krátkou stopu, aby nedocházelo k ani malým probrzděním a aby vás nepotkala sebemenší nedotáčivost, jinak jste nemohli mít rychlý výjezd. Bylo velice snadné zablokovat kola nebo najet do zatáčky vyšší nájezdovou rychlostí. Pak docházelo k lehké nedotáčivosti. To mi dělalo největší problémy.

Po těchto dvou závodech už jsem ale opět moudřejší a některé věci bych teď už udělal jinak," vysvětluje.

Radost i zklamání pro Panttilu

Pódiová umístění ale nevybojoval v Magny-Cours pro Carpek Service pouze jeho šéf Tomáš Pekař. Znovu totiž o sobě dal vědět také Juuso Panttila. Finský mladík v sobotu vyhrál východoevropské hodnocení Challengers. Od stupňů vítězů navíc nebyl v rámci východoevropské klasifikace daleko ani absolutně. Obsadil totiž čtvrté místo. Mezi všemi vozy z toho byla 15. pozice.

Neděle už mu ale takové štěstí nepřinesla: "V prvním kole do mě jeden z jezdců ve velké rychlosti zezadu narazil. Moje auto se trochu poškodilo a já se roztočil. Ztratil jsem asi deset nebo patnáct pozic, ale pokračoval jsem. Mé brzdy už ale nefungovaly dobře. Nakonec kompletně odešly a já boural," říká ke svému nedělnímu trápení.

I přes nedokončený nedělní závod ale Panttila bral body do celkového hodnocení Clio Cup Eastern Europe i do klasifikace Challengerů. Zatímco v Clio Cupu Eastern Europe byl klasifikován jako osmý, mezi Challengery skončil třetí.

Třetí jezdec stáje Carpek Service Henrik Seibel, pro kterého se jednalo o první letošní vystoupení v Clio Cup Series, během víkendu zápasil s technickými problémy a celkově si připsal 29. a 31. místo. V Clio Cup Eastern Europe z toho byla osmá a sedmá příčka. Mezi východoevropskými Challengery se ale i on podíval do nejlepší trojice. V sobotu skončil třetí a v neděli druhý.

Red Bull Ring na obzoru

Další vystoupení stáje Carpek Service v letošní sezoně Clio Cup Series se odehraje o víkendu 17.-19. června v nizozemském Zandvoortu. Do něj půjde Pekař jako celkově druhý muž průběžného pořadí Clio Cupu Eastern Europe. Mezi Challengery se ale nacházejí ve slibné pozici také Panttila se Seibelem. Zatímco finský jezdec je druhý a na vedoucího Lin Chen Hana ztrácí tři body, Seibelovi patří třetí příčka a za lídrem zaostává o 10 bodů.

Ještě předtím se ovšem Carpek Service objeví o víkendu 4.-5. června na Red Bull Ringu. Zde pokračuje druhým podnikem ESET Cup a tým by se zde měl nasadit stejnou sestavu jako v dubnu na Hungaroringu. S Clii čtvrté generace by měli nastoupit Tobias Poschik, Richard Meixner a Libor Horák a s "pětkami" Tomáš Pekař s Henrikem Seibelem. "Ještě uvidíme, ale rád bych si na Red Bull Ringu zazávodil. Měli bychom tam jet i v září s Clio Cup Series," říká Pekař.