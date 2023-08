Druhé a třetí místo. Rallyeový závodník Libor Horák ukázal při podniku ESET Cupu v Mostě, že jeho výkony z roku 2022 nebyly náhodné a dokáže bojovat o přední příčky i na okruzích. Chybělo přitom jen málo a podniku se vůbec neúčastnil.

Libor Horák slaví vydařený návrat za volant vozu Renault Clio při podniku ESET Cupu v Mostě. | Foto: Autodrom Most

Že motorsport nepíše silné příběhy pouze v těch nejprestižnějších závodech jako F1, 24 hodin Le Mans nebo Rallye Dakar, jsme se mohli přesvědčit mimo jiné při závodech ESET Cupu v Mostě. Ukázal to Libor Horák z mělnické stáje Carpek Service.

Byl to právě Autodrom Most, kde se v 90. letech začala rodit Horákova láska k motorsportu. Jako malý kluk totiž tuto trať navštěvoval pravidelně, aby mohl sledovat nejen závody evropské elity tahačů, ale také proto, aby podpořil svého oblíbence Františka Doška, který tehdy patřil ke špičce Octavia Cupu. Už tehdy Horák snil o tom, že si zde jednou zazávodí.

Čas ale plynul a kariéra mělnického rodáka nabrala poněkud jiný směr. Místo okruhů se totiž začal věnovat rallyeovému závodění a ačkoli si v Mostě mohl párkrát zatestovat, žádný závod zde neodjel. Ke splnění svého snu se ovšem začal blížit v roce 2022. S týmem Carpek Service se dohodl na dvou startech v seriálu ESET Cup s vozem Renault Clio. Při nich na sebe upozornil zejména v první jízdě na Red Bull Ringu. Tam sice musel startovat kvůli technickým problémům jako poslední, i přesto se ale dostal až na stupně vítězů hodnocení vozů čtvrté generace, když projel cílem jako třetí.

Pak přišla sezona 2023 a součástí jejího kalendáře byl po šesti letech opět Autodrom Most. Horák ucítil příležitost a začal spřádat plány na návrat právě při tomto podniku. Pár týdnů před závodem to ovšem začalo vypadat bledě. Zdálo se, že 39letý závodník nedá dohromady dostatek financí a bude muset svůj start odpískat. Pak se ale potvrdilo, že má kolem sebe skutečné kamarády.

„S naplněním rozpočtu mi velmi pomohli jezdec Carbonia Cupu s vozem Citroën Saxo Jiří Míka a také můj rallyeový spolujezdec Ivan Fryč. I když oni sami mají různé aktivity a starosti, povedlo se jim domluvit několik partnerů, díky kterým jsem nakonec mohl startovat. Jsem jim za to neskutečně vděčný. Je naprosto skvělé mít kolem sebe takové kamarády,“ měl Horák velkou radost.

A tato velkorysost se vůbec neukázala jako zbytečná. Naopak. V kvalifikaci sice Horák zajel pouze desátý čas a po startu se navíc propadl ještě hlouběji, když ho soupeř téměř natlačil do zdi, pak se ale začaly dít věci. V úvodní šikaně totiž došlo k hromadné kolizi, po níž skončil závod mimo jiné i pro Tomáše Pekaře, za jehož tým Horák v Mostě závodil. Libor se naopak zvládl vzniklou melou zdárně prokličkovat.

Libor Horák zažil vydařený návrat za volant vozu Renault Clio při podniku ESET Cupu v Mostě.Zdroj: Petr Frýba„Viděl jsem, že tam někdo letí rovně. Říkal jsem si tedy, že chvíli počkám a uvidím, jak se to rozhází. Měl jsem štěstí, že jsem našel uličku, kudy jsem to zvládl projet a nedostal jsem žádnou ránu,“ přistoupil vyzrále ke složité situaci.

Díky zmíněnému incidentu, ale také zásluhou pár předjížděcích manévrů byl najednou Horák ve druhém kole už čtvrtý. Bylo ovšem jasné, že ještě neřekl poslední slovo. Téměř ihned totiž začal dotírat na svého týmového kolegu Henrika Seibela, který jel s pomalejším Renaultem Clio páté generace. Ještě předtím ovšem probrzdil do té doby druhý Adam Konopka a český jezdec se tak díky tomu posunul už na třetí místo. Vzápětí zdolal i Seibela a poté už dojel do cíle jako druhý. Nestačil pouze na suveréna letošního ročníku Martina Kadlečíka.

Za svůj stříbrný výsledek opět Horák děkoval svým přátelům: „S Jirkou Míkou a Tomášem Pekařem jsme si asi na pět minut sedli a pustili si mé kolo z kvalifikace. Kluci mi řekli, co mám doladit. Já sám bych na takové věci nepřišel, ale když vám pak někdo poradí a vy si to vyzkoušíte, jste pak opravdu o hodně rychlejší,“ uvedl po dojezdu.

Do nedělního závodu se startovalo podle výsledků sobotní jízdy a Horák ukázal, že jeho výkon z prvního závodu nebyl náhodný. V úvodu se sice propadl za Michaela Hulma, poté mu ale znovu pomohl jeho rozvážný přístup. V dalších kolech se totiž držel v těsném rozestupu za svým soupeřem a studoval jeho jízdu. Když poté německému jezdci začaly odcházet pneumatiky, přešel Horák do útoku. Nakonec to sice na druhé místo nestačilo, cílem však projel jako třetí a z víkendu, kterého se málem ani neúčastnil, si tak nakonec odvážel dvě pódia.

Ve zbytku letošní sezony ESET Cupu už sice Horák žádné další starty neplánuje. Opět ale jasně ukázal, že až se znovu na roštu objeví, soupeři s ním rozhodně musí počítat jako s vážným konkurentem.