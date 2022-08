Při ME se jedou každý den dva nebo tři šedesátikilometrové okruhy s testy, přejezdy a časovými kontrolami. Jedno kolo trvá asi dvě a půl hodiny. Zuzana Nováčková má za sebou třetí podnik seriálu ve Finsku, jemuž předcházely starty v Itálii a v Maďarsku.

Omrzlé sedlo v Maďarsku

„První se jel už v březnu a druhý v dubnu. Na obou bylo hrozné počasí a zima. Mysleli jsme, že by v Itálii mohlo být teplo, ale v horách ještě ležel sníh. Pršelo, sněžilo a jezdilo se v hlubokém blátě. Bylo to strašně náročný a lepší to nebylo ani v Maďarsku. Pořád lilo, teploty se pohybovaly kolem nuly, a když jsem si šla ráno vyzvednout motorku, měla omrzlé sedlo. Dost nepříjemný zážitek,“ vypráví motocyklová vytrvalkyně, které však těžké podmínky vyhovují a v obou případech byla celkově dvakrát druhá.

Motorkářka žijící ve středočeských Letech u Dobřichovic, účinkuje v ME v samostatné kategorii žen, která je vypsána bez rozdílu kubatury. Účast není příliš početná. Posledně stálo na startu asi čtrnáct odvážných amazonek.

Nepříjemný pád ve Finsku

„Ve Finsku bylo už pochopitelně teplo, ale tamější terén je pro nás těžký. Je to specifický povrch, na jaký nejsme z našich podmínek zvyklí - samé kameny, skály, rašeliniště, písky. Přejezdy jsou náročné a jízda v kamenech je ubíjející a vysilující. Výsledkově to bylo horší než na jaře. V sobotu jsem měla technické problémy s motorkou a poté větší pád. Praštila jsem se do hlavy. Byla jsem otřesená a nemohla pokračovat,“ líčí čerstvá třicátnice.

Radost střídal smutek. Carpek slavil vítězství, pak truchlil nad smrtí komisaře

Nejdřív ulomila o kámen řadičku a musela opravovat. Tím nabírala trestné minuty a pak jí ještě odešla přední brzda. Bez ní se nedá jet. Nicméně to zkoušela, ale když upadla a nebylo jí dobře, raději zamířila do depa.

V neděli ráno však pokračovala. „Když jsem vstala, bylo mi fajn. Nejelo se mi špatně a skončila jsem pátá. Průběžně jsem na čtvrtém místě. V říjnu zbývá odjet závěrečný díl šampionátu v Německu. To obnáší dva závodní dny a určitě mám prostor na zlepšení. Nic není ztracené. V tom je enduro nevyzpytatelné. Nikdy nevíte, co se může přihodit,“ má jasno jezdkyně, která jezdí s motocyklem Husqvarna FE 250.

Výhodu získává v těžkém terénu

S dosavadním průběhem sezony je spokojená. „Být dvakrát na bedně je úplně boží. Jsem z toho mile překvapená, že to ještě jde. Evropu jezdím pravidelně již několik let v řadě. Nejlepší výsledek bylo loni šesté místo. Ráda bych ho zlepšila. Mám dobře našlápnuto, ale hodně v tom udělaly náročné terény v prvních dvou dílech seriálu,“ přiznává jezdkyně.

Video: Šatna Vlašimi k nahlédnutí. Rozproudí ji Gott, David či Holki. Rap nabíjí

Dobře ví, že kdyby tratě byly jednodušší, zřejmě nebude schopná s předními soupeřkami držet krok. „Jsou mladší a rychlé, ale na těžké trati většinou zpomalí. Já jsem oproti nim trochu opatrnější a vyzrálejší. Vždyť jsem z nich nejstarší,“ směje se, motocyklistka, kterou na soutěže doprovází týmový šéf Miroslav Haruda a přítel Jan Unger, jenž také jezdí ME.

Další výzvou je Šestidenní ve Francii

Ještě na konci srpna čeká Nováčkovou další výzva. Ve Francii se koná Šestidenní, které pro ni bude už třetí v kariéře. „Jedeme tam o týden dřív, musíme okouknout a projít všechny testy,“ říká o nezbytné prohlídce tratě.

Bohužel Česko opět nepostaví ženský tým, a tak pojede klubovou soutěž v barvách Motokrosové školy pod vedením Radka Tomana. Trojici vytvoří s Davidem Holým a Jaroslavem Kalným. „Všichni se dobře známe, za Motokrosovou školu jsem jela i ve svých předchozích startech na Šestidenní,“ dodává.