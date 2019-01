MĚLNÍK - Opravdovým vítězem byl každý, kdo se odvážil vyběhnout a doběhl

Start! Jdeme na to! Vlastně: Běžíme na to! Máme za sebou asi 97 metrů. Už jen 42 kilometrů a 100 metrů. | Foto: DENÍK/Jiří Macek

V pořadí 13. ročník Mezinárodního maratonu míru provázelo teplé počasí. A pohoda. Na mělnickém náměstí vše vřelo, zněly hymny, zapaloval se mírový, takřka olympijský, oheň. Běželi dospělí, o prvenství se rvaly děti. Policie byla v akci, běželo se za plného provozu. 42 kilometrů. To je sousto, na které si troufne málokdo z nás. Výsledky závodu zveřejňujeme ve sportovní části Mělnického deníku. Opravdovým vítězem byl ale každý, kdo se odvážil vyběhnout a doběhl.

Vše lze zhodnotit slovy jedné z dam, která stála s kočárkem na náměstí a pozorovala dění. „Jsou to blázni. Já je vůbec nechápu. Fotbal, hokej, volejbal, to jo. Ale 42 kilometrů běžet, to opravdu musí být blázni a šílenci. Jenže když se to vezme kolem dokola, tak to jsou krásní blázni a šílenci..“