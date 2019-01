Mělník, Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - Česká futsalová reprezentace do 21 let odehraje v úterý a ve středu dvě přípravná mezistátní utkání proti Rusku. Oba duely se hrají od 19.30 hodin. Ten první v nové hale gymnázia na Mělníku a odveta je na programu v Mladé Boleslavi. Před oběma zápasy jsme vyzpovídali trenéra Marka Kopeckého.

Trenér české futsalové reprezentace do 21 let Marek Kopecký. | Foto: Deník / Pavlík Michal

Marku, tento týden vás čeká Rusko, se kterým jste se již dlouho nestřetli. Proč padla volba právě na tohoto soupeře?

Volba byla celkem jednoduchá. Každý rok se snažíme pro U21 sehnat jednoho top soupeře. V této věkové kategorii, po Chorvatsku se Španělskem, se nám letos naskytla možnost změřit síly s dalším skvělým týmem, a to Ruskem. Je to výzva jak pro hráče, tak i pro nás trenéry, která se neodmítá.

U21: ČESKÁ REPUBLIKA – RUSKO

úterý 17. října od 19:30, SH Mělník

středa 18. října od 19:30, SH Mladá Boleslav

V čem je Rusko silné? Máte nějaké indicie?

Rusové budou profesionálové se vším všudy a čeká nás obrovská síla, rychlost, technická a taktická vyspělost.

S jakým cílem jdete do zápasu? Dvě vítězství?

Samozřejmě, že dvě vítězství. (smích) Ne teď vážně. Pokud bychom vyhráli jeden zápas, byl by to úspěch, ale budu především spokojený, když kluci divákům ukáží dobrý futsal a nechají na palubovce srdce.

Nominaci známe, ale podle čeho jste tým skládal? A jak se změnil oproti loňské sezoně?

Tým se skládá především z hráčů, kteří byli na zářijovém soustředění v Kadani, které bylo zaměřeno na přípravu proti Rusku. V týmu, který minulý rok bojoval ve Španělsku, zůstal jen Adam Ordelt, František Sedláček a David Novák.

Hraje se na Mělníku a v Mladé Boleslavi. Jak se na tyto dvě haly těšíte a co byste fanouškům vzkázal?

Těšíme se moc. Doufám a přeji si, aby tribuny byly zaplněné do posledního místa a diváci nám vytvořili domácí prostředí, které nám pomůže porazit Rusi. Věřím, že se nám to může společně podařit.