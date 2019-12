„Mrzí mě, že jsme sem jeli čtyři hodiny a pak za hodinu a něco byl konec. Dělali jsme hodně chyb,“ zklamaně řekl kapitán hostů Martin Hladík. „Ostrava podala bojovný výkon, což se nedá říct o nás. Zaslouženě vyhrála za tři body,“ gratuloval soupeři trenér Odolky Jiří Šiller.

„Nebylo to lehké utkání, ale podali jsme bojovný výkon a Odolka nám ho hodně ulehčila,“ radoval se ostravský smečař David Janků i z úspěšné koncovky druhé sady. Domácí v ní odvrátili dva setboly Aera a pak ji získali. „Je to pro nás důležité vítězství. Teď se pojedeme do Rakouska porvat o postup v evropském poháru,“ připomenul trenér Ostravy Jan Václavík středeční odvetu prvního kola proti Aich/Dob. V prvním utkání český zástupce prohrál s mistrem Rakouska nešťastně 2:3.

Ostrava – O. Voda 3:0

Sety: 19, 25, 20. Esa: 6:2. Bloky: 9:6. Čas: 74 minut. Diváci: 250.

Ostrava: Dvořák, Ihnát, Sedláček, Podlesny, Janků, Marcyniak, libero Sobczak (Štefko, Šoltys).

O. Voda: Viiber, Vanags, Taylor, Hladík, Kraffer, Gear, libero Hadrava (Vachoušek, Holčík, Horák).

Další výsledky 11. kola: Zlín – Liberec 0:3 (-18, -27, -18), České Budějovice - Karlovarsko 2:3 (22, 23, -14, -17, -14), Ústí nad Labem - Kladno 1:3 (21, -27, -17, -19), Lvi Praha - Beskydy 3:0 (19, 22, 20), Kladno – Beskydy se hraje v neděli, Příbram – Brno v pondělí.