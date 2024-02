177 soutěžících z 33 krasobruslařských klubů zasáhlo do sobotního závodního maratonu na ledové ploše zimního stadionu v Kralupech. Na 47. ročník Kličky se blýskl i domácí oddíl - nejen tradiční pořadatelskou taktovkou, ale i sedmi medailovými umístěními.

Krasobruslařky oddílu TJ KRALUPY, z.s. vyjádřily v rámci závodů kralupské Kličky podporu Nadaci Nina, která pořádá sbírku na záchranu šestileté holčičky Niny postižené zhoubným nádorem. | Foto: TJ Kralupy

„Děvčata se maximálně soustředila, a také atmosféra domácího fandění přispěla k tomu, že některá zajela nejlepší volné jízdy sezony,“ pochvalovala si šéftrenérka oddílu TJ Kralupy Simona Majrychová.

Hned sedm z celkového počtu 29 domácích závodnic dotáhlo své snažení ve výkonnostní kategorii B či přípravka až na stupně vítězů. Amálie Kolcová a Alžběta Kratochvílová zajely své jízdy nejlépe ze všech, Hana Čochnářová a Michaela Kovářová braly druhá místa, Ella Havlínová, Soňa Novotná a Adéla Kimličková skončily bronzové.

Do umístění na rozšířeném pódiu se navíc vešly i další Kralupanky - čtvrtá Sofie Pecherová či páté Anna Nováková, Veronika Kohmová a Dora Liemannová.

Kralupy ožívají Kličkou: V akci všechna domácí želízka, výzva i pro pořadatele

Zkušená trenérka Majrychová neskrývala spokojenost nejen nad výkony, kterými si závodnice pomohly v celkové klasifikaci směrem k finalovému závodu sezony ve druhé polovině března v Mariánských Lázních.

„Děvčata přišlo podpořit až neskutečně početné zázemí fandů! Dorazily i mnohé mé bývalé závodnice, které vidím jednou za rok, nebo po hodně dlouhé době. Byla jsem ráda, že věhlas Kralupské kličky pro ně něco znamená, že nesedí v sobotu doma a přijdou se podívat, jak krasobruslení v Kralupech pokračuje, protože už to opravdu má tradici,“ libovala si.

Pozitivně hodnotil pořadatelsky velmi náročnou akci také její manžel a předseda oddílu Josef Majrych: „Jsem opravdu spokojený, jak se nám vše podařilo zorganizovat,“ řekl s připomínkou, že zájem o účast ve vrcholném podniku kralupské sezony převyšuje kapacitní možnosti. „Nemáme problém naplnit závod klidně i třemi stovkami soutěžících, což ale k omezené časové dotaci závodu není možné,“ přiblížil.

Kralupy pojistily druholigovou příslušnost, Zídek se prostřílel do čela

Do Kralup podle jeho slov lákají mimo jiné i hodnotné ceny v podobě skleněných pohárů. „Příprava závodu nám zabírá zhruba tři měsíce, oslovujeme sponzory, místní podnikatele, abychom měli hodnotné ceny a zajištěný závod. Velkou zásluhu na tom má jak město Kralupy, tak Kralupská sportovní, protože když se podíváte, jak jsme vyzdobili zimní stadion, jak vypadá to celé prostředí, tak to je bomba!“ uzavřel Josef Majrych.