Neponechali nic náhodě. Jediný bod stačil futsalistům Olympiku do devatenácti let k pojištění účasti ve finalovém turnaji čtyř nejlepších. Mělničtí se ale ze závěrečného dílu základní části juniorské ligy vraceli s plným počtem šesti.

SK Olympik Mělník U19 | Foto: archiv oddílu

Do závěrečného final four, které se odehraje v neděli 9. února v Heřmanově Městci, tak postoupili dokonce z prvního místa. V semifinále narazí na čtvrtou Chrudim. Ve hře o medaile byl před dvojzápasem v Chomutově také mělnický tým do sedmnácti let. Na rozdíl od svých starších kolegů (12:2 a 5:2) ale zápasy s Rapidem Ústí a i domácím Baníkem prohrál (0:1 a 3:9) a sezonu končí na osmém místě.