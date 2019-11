Kladenští v souboji s Libercem potvrdili roli favorita a Severočechy porazili poměrem 10:4. Ač dosud neztratili ani bod, jsou v prvoligové tabulce stále třetí s tříbodovou ztrátou na první Ústí nad Labem, které odehrálo o utkání víc.

Kouč Jiří Veselý byl rád, že se jeho tým střelecky pochlapil. „Ale od týmu ze spodní části tabulky bychom neměli dostat čtyři branky. Lze však pochopit, že při vysokém vedení obezřetnost trochu opadne,“ řekl a připomněl, že výkony jeho svěřenců rostou s kvalitou soupeře. Hattrickem se podepsal pod výhru Petr Šnídl, skóroval i brankář David Tetour. Hosté sáhli za stavu 7:4 k power play, již Satani potrestali třemi góly. Poslední vstřelil do prázdné přes celé hřiště právě kladenský gólman. „V tréninku to stále zkouší a konečně se mu to podařilo i v utkání,“ řekl Veselý a pochvaloval si, že při obranné power play mohl dát příležitost i hráčům, kteří ji standardně nehrají.

Mladoboleslavští si pátou prohru v řadě připsali v duelu na palubovce posledního béčka prvoligové Plzně. Po prohře 6:10 vystřídali právě plzeňské mladíky na posledním místě tabulky.

„Sráží nás bohužel individuální chyby. V prvním poločase jsme třikrát inkasovali po nepohlídaném rohu soupeře,“ zlobil se po zápase kapitán Růžovek Jiří Volf. Jeho tým se dokázal sice v úvodu druhé půle dostat na dostřel soupeři, za stavu 4:3 pro domácí, ale Plzeň udeřila třikrát během dvou minut a o osudu zápasu bylo rozhodnuto.

2. LIGA ZÁPAD

7. kolo: Rapid Ústí n. L. – Jerigo 1994 Plzeň 6:3 (2:3), Jablonec n. N. – Dalmach Turnov 8:4 (1:1), Wizards Praha – Boca Chotěboř 2:0 (1:0), FK Kladno – Pampuch Liberec 10:4 (6:3, za domácí Šnídl 3, Čurda 2, Caizl 2, Jaráb, Vašák, Tetour), Interobal Plzeň B – Malibu M. Boleslav 10:6 (4:2, za hosty Boško 2, Šolc, Volf, Šimáček, Pitloun).

1. Rapid Ústí n. L. 7 7 0 0 49:24 21

2. GMM Jablonec 7 6 0 1 42:23 18

3. FK Kladno 6 6 0 0 33:14 18

4. Wizards Praha 6 4 0 2 18:17 12

5. Baník Chomutov 6 3 0 3 37:32 9

6. Jerigo 1994 Plzeň 6 3 0 3 26:23 9

7. BOCA Chotěboř 7 2 0 5 21:31 6

8. Dalmach Turnov 7 1 0 6 27:40 3

9. Pampuch Liberec 6 1 0 5 19:32 3

10. Interobal Plzeň B 6 1 0 5 16:35 3

11. Malibu M. Boleslav 6 1 0 5 21:38 3

SESTŘELILI DVACÍTKU

I když na nadále produktivní Perštejn po předešlé porážce ztrácejí, vzali futsalisté Slatiny při návratu na vítěznou vlnu útokem alespoň přední příčky individuálních žebříčků. Dvacetigólové představení do sítě České Lípy katapultovalo kapitána Lukáše Paluku (v utkání 3+10) do čela produktivity, Jan Beneš (7+1) mezi střelci rázem dohnal dvanáct gólů českolipského Daniela Kýčka. Ten do nakonec nejjednoznačnějšího utkání odehraných čtyř kol nezasáhl. První výhru přímo na hřišti vybojoval Kolín, který po obratu dvoubrankové ztráty udržel na nule slánskou Čechii. Dokonce ani tříbrankový polštář nestačil v domácím utkání rezervě Mělníka. Ve druhém poločase totiž stříleli do černého pro změnu pouze hosté z Ústí, a hned čtyřikrát.

Divize

4. kolo: SKP Kolín – Č. Slaný 6:5 (3:3, Kopecký 2, Šváb, Seifert, Jehlička, Rosendorf – P. Danda 3, L. Danda, Volgner), Ol. Mělník B – Boca Juniors Ústí 3:4 (3:0, za domácí Bonaventura 2, Gabčo), Spartak Perštejn – Atletico Chomutov 10:6 (1:1), FC Slatina – Reas Česká Lípa 20:5 (6:3, za domácí Beneš 7, Jeřábek 5, Paluka 3, Tenkl 3, Šídlo 2).

1. Spartak Perštejn 4 3 1 0 47:25 10

2. FC Slatina 2006 4 2 1 1 50:33 7

3. Betis Kadaň 3 2 1 0 15:11 7

4. SKP Kolín 4 2 0 2 24:24 6

5. Boca Juniors Ústí n. L. 3 2 0 1 13:16 6

6. Reas Česká Lípa 4 1 1 2 25:46 4

7. Atletico Chomutov 3 1 0 2 18:18 3

8. Olympik Mělník B 3 1 0 2 14:17 3

9. Čechie Slaný 4 0 0 4 13:29 0

JÍZDA PO ROCE SKONČILA

Jiný výsledek než vítězství zaznamenali ve středočeském přeboru po více než roce futsalisté příbramské Vivy. Na první bod v soutěži si proti obhájci prvenství sáhl po remíze 7:7 ex-divizní Hrasl Slaný. Jediným týmem bez ztráty tak zůstal jeho městský rival a tréninkový sparingpartner. Hráči MCE v Přelouči rozhodli ve svůj prospěch souboj o třetí výhru gólem dvě minuty před koncem. Domácí mluvili o střelecké smůle: „Hosty jsme po perfektním výkonu přehráli a měli mnohem víc gólových šancí, ale i kdyby se hrálo ještě hodinu, další gól zřejmě nedáme.“ S nulou pokračují už jen Kralupy.

Středočeský přebor

3. kolo: Hrasl Slaný – Viva Příbram 7:7 (4:1, Peška 2, Klusáček 2, Dlouhý, Kuba, Eichler – Kunc 3, Hausleitner 2, Zykán, Drašnar), Sokol Dobřichovice – AFC Kralupy 8:5 (6:1, Seidler 3, Obermajer 2, Rada 2, Plzák – L. Koláček 2, Karas, L. Moravec, Tetiva), FK Stochov – FC Brandýsek 6:8 (2:4, Hejda 2, Dolák, Majer, Šmolík, Placák – Kroc 2, Toman 2, Steinbach, Kroc, Houha, Vokoun), Maz. Přelouč – MCE Slaný 3:5 (2:3, Sůra, Hajn, Březina – Nykl 2, vlastní, Volf, Pospíšil), Brazil Kladno – PK Třebusice 1:9 (0:3, Dlouhý – Hink 3, Šerák 2, Fedrhanc 2, Kubín ml. 2).

1. MCE Slaný 3 3 0 0 22:12 9

2. Viva Příbram 3 2 1 0 24:12 7

3. Sokol Dobřichovice 3 2 0 1 21:17 6

4. FC Brandýsek 3 2 0 1 16:12 6

5. Mazáci Přelouč 3 2 0 1 17:16 6

6. PK Třebusice 3 1 0 2 17:14 3

7. FK Stochov 3 1 0 2 16:21 3

8. Brazil Kladno 3 1 0 2 12:27 3

9. Hrasl Slaný 3 0 1 2 14:21 1

10. AFC Kralupy 3 0 0 3 16:23 0