Jedna z mládežnických kategorií futsalového Olympiku nebude ani v letošním roce chybět na prestižním Final four. Dorostenci Mělníka potvrdili účast na závěrečném turnaji vítězstvím v posledním utkání základní části celostátní soutěže, po kterém v tabulce obsadili druhé místo.

Dorostenecká liga: SK Olympik Mělník - Helas Brno | Foto: Dana Šubová

Ve společnosti Chrudimi a Plzně, tedy v seniorské kategorii TOP českých klubů současnosti, nebudou v boji o mistrovský titul hráčů do sedmnácti let chybět ani naděje Olympiku. Čtvrtým do party pro turnaj konaný 10. února, jehož pořadatele zatím svaz neoznámil, bude Chomutov.

Tým okolo v sezoně jedenáctigólového střelce Lukáše Suchého musel o potvrzení účasti v elitní čtyřce usilovat až do závěrečného utkání. Výhra 3:1 nad Slavií Praha svěřence trenéra Pavla Šuby mladšího (vede s výpomocí otce a šéfa klubu obě kategorie) katapultovala na druhé místo se shodným ziskem 27 bodů jako první Chrudim.

Olympik v poháru neměl slitování. Podívejte se na všech sedmnáct gólů

Oba nejlepší celky v sezoně vyhrály devět zápasů, ve zbylých třech odešly s porážkou. Mělník jednu z nich utrpěl právě od Východočechů, a proto skončil druhý. Zbylí dva semifinalisté posbírali o bod méně.

Mělničtí tak znovu potvrdili, že patří v práci s mládeží mezi nejlepší. Vždyť na Final four chyběli za posledních deset let pouze jedinkrát (2015). V roce 2014 dokonce vysílali do bojů o medaile oba výběry. Na kontě mají sedm medailových umístění. Tím nejcennějším byl titul staršího výběru v roce 2017. Po loňském čtvrtém místě „devatenáctky“ je zatím posledním cenným kovem dva roky starý bronz „sedmnáctky“.

Šilerův snový návrat. Talent z Neratovic už pálí za Spartu, uvedl se v Anglii

Loni čtvrtí junioři tentokrát tolik úspěšní nebyli a po závěrečné porážce 3:6 od sešívaných končí sezonu na jedenácté příčce. O alespoň individuální úspěch se postaral Michal Banga, který se s chrudimským Denisem Holubem dělí o první pozici v tabulce střelců. Oba nastříleli po dvaceti brankách.

Podívejte se na fotogalerie jednoho z domácích zápasů dorosteneckého týmu Olympiku Mělník: