Přestože se Mělníku v nejvyšší soutěži nedaří podle přestav a po dvou třetinách dlouhodobé části zaujímá až předposlední místo, jedna z jeho opor kvalitními výkony pravidelně přitahuje pozornost. Jiří Vokoun už pronikl do národního mužstva, s nímž se aktuálně chystá na kvalifikaci o mistrovství světa. Zároveň se objevil v hledáčku trenéra Sparty. Jeden z největších favoritů celé soutěže v probíhající reprezentační přestávce Varta liga oznámil, že třiadvacetiletého hráče získal pro boje v nadcházejícím play-off.

„Taková nabídka se neodmítá. Sparta je jeden z aspirantů na titul,“ potvrdil hráč s tím, že na boj o titul přeladí hned, jak s Mělníkem získá jistotu záchrany. V praxi to pro Olympik znamená dostat ve zbylých sedmi kolech pod sebe ještě nejméně jednoho soupeře. V nahuštěné druhé polovině tabulky přitom dělí předposlední a osmý tým jen dva body. Uzavřenou tak Vokounův mateřský klub nemá ani cestu do play-off a klidně se může stát, že z kapitána bude soupeř.

„Upřímně - nad tím jsem moc nepřemýšlel,“ komentoval Vokoun takový scénář. „Důležité je, aby se povedlo v Mělníku udržet první ligu. Pokud by na tento souboj v play-off došlo, bylo by to velice zajímavé a moc bych si ty zápasy užil.“

Trenér Sparty Beni Simitči prozradil, že lídra mělnické sestavy sledoval už delší dobu. „Myslím, že konec loňské sezony a začátek letošní ukázal, že má na víc,“ vyjádřil se na adresu v sezoně čtrnáctigólového střelce, který se spolu s Gabčem dělí rovným dílem o bezmála polovinu gólů Olympiku.

Podle představ šéfa už jistého účastníka čtvrtfinále by nemuselo jít pouze o krátkodobou výpomoc, Vokouna by rád viděl jako součást „projektu nové Sparty“. „Chci do týmu dalšího výjimečného Čecha, který je na reprezentační úrovni. Probrali jsme spolu jeho pozici a jak si představuji roli v týmu. Chci, aby se do konce sezony adaptoval a co nejdříve zapadl, kvůli příští sezoně. Tohle bych však raději nepředbíhal. Zatím u nás bude jen do konce té letošní,“ uvedl Simitči. Jiří Vokoun jeho slova potvrzuje: „Zatím jdu do Sparty jen na play-off. Co bude další sezonu, se necháme překvapit.“

Mezi oběma kluby jde už o několikátý hráčský přesun, Simitči si spolupráci pochvaluje: „Samozřejmě v tom hraje velkou roli Pavel Šuba, se kterým jsme měli výborné vztahy už z Benaga a poté to pokračovalo i ve Spartě. Hráči jako Zdržálek, Hochman, Machytka a Hrdina jsou v Olympiku stabilními členy A-týmu, doufám, že se u nás také bude dařit Vokounovi. Děkuji Pavlovi Šubovi za vstřícné jednání a za Spartu můžu říct, že to je jen začátek první části, kterou s Olympikem do budoucna plánujeme,“ nastínil.