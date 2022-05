Mělnická náplavka se v sobotu 28. května stane dějištěm oslav sto let mělnického motorsportu. Jejich součástí bude mimo jiné i ukázková jízda automobilů, motocyklů a sajdkár. Startovní listina této jízdy čítá celkem 49 strojů. Mezi nimi najdeme i Renault Clio páté generace. Do něj usedne Tomáš Pekař, letošní účastník seriálu Clio Cup Series a zároveň nejúspěšnější okruhový závodník z Mělníka současnosti.

"Projet se doma je vždy super, trať máte v podstatě za barákem. Navíc se na vás mohou přijít podívat i vaši kamarádi nebo známí. Bude to takové odpočinkové. Je to hlavně o tom, abychom se setkali, popovídali si a zkrátka si udělali pěkné odpoledne," říká Pekař, který před dvěma týdny vybojoval ve francouzském Magny-Cours dva stříbrné výsledky v kvalifikaci Clio Cup Eastern Europe.

Program akce se začne rozbíhat již od osmé hodiny ranní, kdy se začnou účastníci akce na místo sjíždět. Od 11:30 poté proběhne desetiminutová rozprava. Ukázkové jízdy by měly probíhat od 12:00 do 16:00 hodin. Jejich trasa bude měřit 1 100 kilometrů a povede od mostu Josefa Straky přes ulici K Mostu až k Vrázově vyhlídce. V její blízkosti se po skončení prvních jízd všechny vozy seřadí na parkovišti, kde si je budou moci návštěvníci prohlédnout. Poté bude následovat druhá jízda a po ní budou stroje zaparkovány na náplavce.

Ukázkovou jízdou ale sobotní oslavy neskončí. Pro návštěvníky bude nachystán doprovodný program. Pro děti bude skákací hrad nebo PC simulátor závodní motokáry. Vstup na akci bude zdarma a zajištěno bude i občerstvení. Milovníci vína budou moci zavítat i do vinařství Bettina Lobkowicz, která se nachází v blízkosti areálu mělnické náplavky. Tam totiž budou probíhat ochutnávky vín. Motoristické fanoušky ale určitě bude lákat zejména beseda se závodníky. Ta by měla začít v 17:00 hodin.

Na povídání s fanoušky se Tomáš moc těší: "Těším se, že dostanu nějaké zajímavé otázky. Když člověk něco dělá a věnuje se tomu, tak nemusí nijak zvlášť vymýšlet, co řekne, protože mluví o něčem ze svého života. Když jste na závodech, není na podobná setkání s kamarády a povídání mnoho času. Tady ale prostor bude. Těším se ale i na to, že si popovídám s ostatními závodníky, které běžně nepotkávám. Třeba se dozvím něco nového z rallye nebo ze závodů do vrchu," zve Tomáš na besedu.

Po skončení akce nebude Pekař odpočívat příliš dlouho. Bude muset mít v hlavně nadcházející víkend. Spolu se svým týmem Carpek Service jej stráví na rakouském okruhu Red Bull Ring, kde bude druhým podnikem pokračovat ESET Cup. Pekařova stáj nasadí stejnou pětici jako v dubnu na Hungaroringu. Se čtyřkovými Clii pojedou opět Tobias Poschik, Richard Meixner a Libor Horák. Do vozů páté generace usednou Henrik Seibel i sám Pekař. A svůj start pojme tréninkově, protože v září na stejném místě absolvuje podnik Clio Cupu Series.