Na okruhu Hungaroring o víkendu vyvrcholil letošní ročník šampionátu ESET Cup. V akci opět nechyběla ani mělnická stáj Carpek Racing, která tradičně nastoupila v závodech vozů Renault Clio.

Předchozí tři podniky v Grobniku, na Slovakiaringu a v Brně byly pro tým velice úspěšné. Jezdec stáje Tomáš Pekař totiž vyhrál v každé z šesti jízd kategorie Renault Clio Cup a do Maďarska tak přijížděl už jako jistý šampion tohoto hodnocení.

Mimo jiné i proto jej tedy nemusela příliš trápit nepříliš vydařená páteční kvalifikace. V ní se dvojnásobnému šampionovi středoevropského Renault Clio Cupu nepodařilo zajet dobré kolo a umístil se na šesté příčce.

Že se ale u Tomáše jednalo pouze o ojedinělé zaváhání, ukázal hned první víkendový závod, který se stejně jako kvalifikace odjel v pátek. Pekařovi se v něm zdárně dařilo probíjet pořadím vpřed a nakonec ani v tomto případě nechyběl na stupních vítězů. Cílem projel jako třetí.

Ani před druhým víkendovým závodem Renault Clio Cupu, který byl na programu v neděli, ale na Pekaře nečekal snadný úkol. Na jeho startu se závodníci seřadili podle svých druhých nejlepších výkonů z kvalifikace, což pro Tomáše opět znamenalo šesté místo.

I tentokrát ale byla v jeho podání k vidění stíhací jízda, a to ještě s lepším koncem než v pátek. Pekař totiž dorazil do cíle na prvním místě, kam se byl schopen posunout hned v úvodu. Během letošní sezony ESET Cupu se mu tak v této kategorii povedlo vyhrát hned sedm závodů z osmi, přičemž ani jednou nechyběl na stupních vítězů.

To ale není z účinkování Carpek Racingu na Hungaroringu všechno. Jelikož v sobotu měla kategorie Renault Clio Cup volno, rozhodli se Tomáš spolu se svým týmovým kolegou Richardem Meixnerem tento prostor zaplnit účastí v hodinovém vytrvalostním závodě. Do toho nastoupili už v Brně, kde po nervydrásajícím souboji s posádkou stáje Buggyra Zero Mileage Racing ve složení Tomáš Enge a Yasmeen Kolocová nakonec zvítězili.

Jediný český pilot formule 1 v historii a teprve šestnáctiletá závodnice vyzvali Pekaře s Meixnerem i na Hungaroringu. A znovu z toho byla velká bitva. Závod odstartovali Meixner a Kolocová, kteří poté předali vozy svým parťákům. Pekař s Engem si během svého pobytu na dráze několikrát prohodili mezi sebou pozice a do posledních metrů nebylo jasné, kdo si vítězství v hodnocení TC-2.0 odnese. Nakonec se opět slavilo u Carpek Racingu. Pekař projel cílem o něco dříve než Enge, avšak pouze o 288 tisícin sekundy.

Nebylo to ovšem pouze druhé vítězství v řadě, z čeho se mohli Pekař a Meixner v cíli vytrvalostního klání radovat. Výsledkem si zajistili rovněž titul vicemistrů ve vytrvalosti TC-2.0. Meixnera mohl během maďarského víkendu těšit také výsledek z pátečního závodu Renault Clio Cupu, kde si připsal osm bodů za šesté místo.

Vědět o sobě dal také Jonas Karklys, který sice závodil pod hlavičkou týmu Judesy Racing, ovšem s vozem Carpek Racingu. Litevec si v kvalifikaci zajistil pro start obou závodů Renault Clio Cupu pole position. V první jízdě pak získal šest bodů za sedmou příčku a ze druhé si jich odnesl patnáct za bronzový úspěch.