Mělník - Do uplynulého posledního hracího víkendu mistrovských soutěží Středočeského kraje zasáhla i všechna družstva mělnických tenistů. A nakonec přece jen slavili postup.

Postupující mladší žáci Tenisového oddílu Mělník – horní řada: Jakub Lank, Lukáš Vedlík, Václav Urbánek, Kristýna Němcová, dole Adam Januška a Nina Marková.

Co se nepovedlo A-týmu dospělých, zařídili mladší žáci, kteří bez jediné porážky postoupili v krajském přebor ze II. do I. třídy. V posledním zápase si zajeli pro vítězství do Čelákovic, kde zasloužené oslavy odstartovala jasná výhra 9:0.

O vzornou reprezentaci oddílu se zasloužili Václav Urbánek, Jakub Lank, Adam Januška, Lukáš Vedlík, Kristýna Němcová a Nina Marková.

A-tým dospělých odehrál poslední utkání I. třídy na domácích dvorcích vzhledem ke zraněním ve značně okleštěné sestavě. Na zachraňující se a nadšeně bojující hosty z Kralup domácí neměli a prohráli 1:8.

Sezonu tak Mělničtí končí jako nováček na třetím místě, i když jejich ambice sahaly výš. O postup se na soutoku pokusí v příštím roce.

Mělnické béčko zvítězilo v Benátkách nad tamní rezervou 7:2 a obsadilo ve své soutěži solidní čtvrté místo. Vedle zkušených J. Krejzy a Romana Paura dostávali šanci mladí hráči sestry Smotlachovy, Viktorie Beková a David Kopecký.

C-tým prohrál v posledním utkání doma s Lysou 2:7. Dorostenci vyhráli stejným poměrem na domácí půdě s TK Mladá Boleslav B a obsadili v krajském přeboru I. třídy výborné třetí místo.

Nejhůře dopadli starší žáci, kteří prohráli v Mladé Boleslavi a pouze s jediným vítězstvím sestupují. „Projevilo se slabé tréninkové nasazení, bez kterého uspět nelze. Hráči se musí nad svými výkony zamyslet. V dorostenecké kategorii nebudou mít s takovým přístupem šanci,“ uvedl mělnický šéftrenér Jan Šátral.