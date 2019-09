Ač by se mnohým mohl zdát pravý opak, je podle manažera mělnického klubu právě několikanásobný český mistr ideálním soupeřem na vylepšení dosud rozpačitého vstupu do nové sezony nejvyšší soutěže. „Donutí nás vydat ze sebe maximum,“ uvažuje nahlas Pavel Šuba.

V podobném duchu mluví před utkáním, které v hale na gymnáziu začne ve 20 hodin, také trenér Jakub Němec. „Chrudim je velké jméno, ale nám se proti takto silným týmům hraje dobře. Je to motivace sama o sobě. Po minulých nezdarech je to příležitost, jak si dobrým výkonem a výsledkem můžeme znovu zvýšit sebevědomí a nakopnout se do dalších utkání," uvedl. Doufá nejen v plnou halu diváků, kteří tým podpoří. „Očekávám, že podáme lepší výkon než v zápasech s Libercem a Českou Lípou a ukážeme, že futsal hrát umíme.”

Hostující trenér Felipe Conde by s týmem rád navázal na výhru 4:0, kterou proti Brnu odčinil úvodní porážku 1:5 od Teplic. „Hrát v Mělníku je vždycky obtížné, z tohoto důvodu jsme připraveni na náročné utkání. Chceme ho ale odehrát stejný způsobem jako poslední zápas – minimalizovat naše chyby a mít pod kontrolou ráz utkání. Je důležité, abychom hráli na míči. Provedli jsme několik vylepšení, které je potřeba z tréninku přenést do ostrého zápasu.”